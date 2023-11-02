Кутуз, Гаучо и Мазур – в списке претендентов на звание нападающего года в медиафутболе

Стартовало голосование болельщиков за лучших нападающих года в медиафутболе.

и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

На приз претендуют все нападающие, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: (2Drots), (« »), («Титан» / ФК «10»), Ренат Васиченко («Сахалинец»), Хантер («Родина Медиа»). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за лучшего нападающего года

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе