Саля, Гудай, Давыдов, Долгушин – в списке номинантов на награду защитнику года в медиафутболе

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Стартовало голосование болельщиков за лучших защитников года в медиафутболе.

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

На приз претендуют все защитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Илья Давыдов («БроукБойз»), Саля, Гудай, Сэмио (все – 2Drots), Михаил Долгушин («Матч ТВ» / «Амкал» / ФК «10»), Руслан Имаев и Дмитрий Кузькин (оба – «Амкал»). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнира за год будут аннулированы.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за лучшего защитника года

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