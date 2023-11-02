Сычев, Клюкин и Абаев – в списке претендентов на звание вратаря года в медиафутболе

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Стартовало голосование болельщиков за лучших вратарей года в медиафуболе.

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

На приз претендуют все вратари, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Дмитрий Сычев (2Drots), Иван ЗириковБроукБойз»), Александр Шепляков («Титан»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Арби Межиев («Матч ТВ» / «Титан»), Алексей Клюкин («Эгриси»), Илья Абаев (GOATS). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за лучшего вратаря года

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