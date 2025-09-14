Нани – в старте «Альфа-Банки» на матч против «Амкала»
«Амкал» и «Альфа-Банка» встретятся во 2-м туре элитного дивизиона Кубка Лиги.
За «Банку» в этом матче сыграет чемпион Европы в составе сборной Португалии Нани.
WINLINE Кубок Лиги
Элитный дивизион, 2-й тур
14 сентября, воскресенье
«Амкал» – «Альфа-Банка». Начало – в 14:30
«Амкал»: Швагирев, Левшук, Скроботов, Имаев, Кузькин, Маричев, Ряба, Нодар, Маврин, Шах, Джикия.
«Альфа-Банка»: Маменко, Укол, Слащев, Дмитрий Мишин, Шурыгин, Иванов, Танков, Дато, Прокоп, Нани, Константин Мишин.
Матч пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
