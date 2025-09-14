0

Нани – в старте «Альфа-Банки» на матч против «Амкала»

«Амкал» и «Альфа-Банка» встретятся во 2-м туре элитного дивизиона Кубка Лиги.

За «Банку» в этом матче сыграет чемпион Европы в составе сборной Португалии Нани.

WINLINE Кубок Лиги

Элитный дивизион, 2-й тур

14 сентября, воскресенье

«Амкал» – «Альфа-Банка». Начало – в 14:30

«Амкал»: Швагирев, Левшук, Скроботов, Имаев, Кузькин, Маричев, Ряба, Нодар, Маврин, Шах, Джикия.

«Альфа-Банка»: Маменко, Укол, Слащев, Дмитрий Мишин, Шурыгин, Иванов, Танков, Дато, Прокоп, Нани, Константин Мишин.

Матч пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
