Папу Гомес мог сыграть за «Амкал». Клуб хотел подписать аргентинца на Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби
Герман Эль Класико рассказал, что Папу Гомес мог сыграть за «Амкал».
«Мы были близки к подписанию Гомеса на турнир в Абу-Даби, вели переговоры. Я могу тебе потом шепнуть, сколько это стоит. Можешь в Lit Energy предложить.
Его приезд стоит дорого – несколько миллионов рублей», – сказал президент «Амкала».
37-летний аргентинец Алехандро Гомес – бывший игрок «Аталанты» и «Севильи». Полузащитник является чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Лиги Европы.
Напомним, экс-хавбек «МЮ» Нани сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала» во 2-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги 14 сентября на большом поле стадиона «Москвич».
В этом году на Суперкубке WINLINE Медиалиги за Fight Nights сыграл Флоран Малуда.
🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Thursday
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости