Папу Гомес мог сыграть за «Амкал». Клуб хотел подписать аргентинца на Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби

Герман Эль Класико рассказал, что Папу Гомес мог сыграть за «Амкал».

«Мы были близки к подписанию Гомеса на турнир в Абу-Даби, вели переговоры. Я могу тебе потом шепнуть, сколько это стоит. Можешь в Lit Energy предложить.

Его приезд стоит дорого – несколько миллионов рублей», – сказал президент «Амкала».

37-летний аргентинец Алехандро Гомес – бывший игрок «Аталанты» и «Севильи». Полузащитник является чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Лиги Европы .

Напомним, экс-хавбек «МЮ » Нани сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала» во 2-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги 14 сентября на большом поле стадиона «Москвич».

В этом году на Суперкубке WINLINE Медиалиги за Fight Nights сыграл Флоран Малуда .

