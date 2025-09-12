0

200 рублей стоит билет на матч Нани в Медиалиге. Экс-хавбек «МЮ» сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала»

Стоимость билетов на матч Нани в Медиалиге начинается от 200 рублей.

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала» в WINLINE Кубке Лиги 14 сентября. Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич» в 14:30 (мск). С 13:00 до 13:40 пройдет автограф-сессия португальца.

Стоимость билетов на обычные места 200-300 рублей, на VIP-трибуну – 1500.

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Kassir.ru
logoМанчестер Юнайтед
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoНани
logoАльфа-Банка
logoпремьер-лига Англия
logoWinline Кубок Медиалиги
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нани проставился ящиком пива перед «Альфа-Банкой» из МФЛ. Чемпион Европы прилетел в Москву сегодня ночью
19сегодня, 13:36Видео
Нани прилетел в Москву, чтобы сыграть за «Альфа-Банку» из Медиалиги
37сегодня, 08:16Фото
🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье
17вчера, 13:15
Нани сыграет за «Альфа-Банку» из Медиалиги
3610 сентября, 13:17
«Амкал» зарубится с «Банкой», 2Drots встретятся с Lotus Music. Расписание 3-го раунда Кубка Лиги
8 сентября, 17:26
Главные новости
Гасилин о рекорде 70-летнего Медведева: «Его установил великий человек! Александр Иванович – красавчик, этот рекорд никто не побьет!»
42сегодня, 16:27
Владислав Радимов: «Вторая лига должна готовить футболистов к РПЛ. А как они там будут выступать, если не способны обыграть ветеранов?»
23сегодня, 14:54
Нани проставился ящиком пива перед «Альфа-Банкой» из МФЛ. Чемпион Европы прилетел в Москву сегодня ночью
19сегодня, 13:36Видео
Егоров об Ари: «Ему 40 лет, а жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»
26сегодня, 13:12
Смолов об игре против «Сокола» в 4-м раунде Кубка: «Там больше сентиментальности. Будет классно, если матч пройдет в Саратове»
2сегодня, 13:01
Федор Смолов: «Обыграть клуб РПЛ нереально. Надо быть реалистами»
13сегодня, 12:02
«Владимир Владимирович, работаем!» Герман поддержал идею Маврина пригласить Путина на матч «Амкала»
31сегодня, 11:07
Нани прилетел в Москву, чтобы сыграть за «Альфа-Банку» из Медиалиги
37сегодня, 08:16Фото
Федор Смолов: «Судя по окружающим меня новостям, я, #####, броук, #####»
120вчера, 21:15
Смолов допустил, что закончит карьеру через полгода: «Ничего, у меня Twitch есть, все нормально»
13вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Папу Гомес мог сыграть за «Амкал». Клуб хотел подписать аргентинца на Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби
3сегодня, 18:20
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
2сегодня, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
сегодня, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
6вчера, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
6вчера, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
вчера, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
2вчера, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
810 сентября, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
310 сентября, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
210 сентября, 14:48