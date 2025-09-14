«Он в такой форме, что мог бы играть в «Локомотиве». Президент «Банки» Воронин о Нани
Фил Воронин остался доволен игрой Нани за «Альфа-Банку».
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл в WINLINE Кубке Медиалиги за «Банку» против «Амкала» (1:3). Единственный гол «Банки» забил Нани – с пенальти.
«Это того стоило – стало понятно еще в первом тайме. Это было понятно каждую секунду, что он был тут. Столько всего наснимали, сходили в баню – просто легенда.
Легендарный человек, он в такой форме, что мог бы в условном «Локомотиве» играть. Вчера он говорил, что в следующий раз надо приехать на неделю. Но не сказал, когда конкретно», – рассказал президент «Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости