«Он в такой форме, что мог бы играть в «Локомотиве». Президент «Банки» Воронин о Нани

Фил Воронин остался доволен игрой Нани за «Альфа-Банку».

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл в WINLINE Кубке Медиалиги за «Банку» против «Амкала » (1:3). Единственный гол «Банки» забил Нани – с пенальти.

«Это того стоило – стало понятно еще в первом тайме. Это было понятно каждую секунду, что он был тут. Столько всего наснимали, сходили в баню – просто легенда.

Легендарный человек, он в такой форме, что мог бы в условном «Локомотиве » играть. Вчера он говорил, что в следующий раз надо приехать на неделю. Но не сказал, когда конкретно», – рассказал президент «Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.