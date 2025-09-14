3

Егоров о Нани: «Ничего сверхъестественного от одного из лучших игроков мира. Финты показывает и Корш»

Дмитрий Егоров считает, что Нани не показал ничего сверхъестественного в МФЛ.

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл в WINLINE Кубке Медиалиги за «Альфа-Банку» против «Амкала» (1:3). Единственный гол «Банки» забил Нани – с пенальти.

«Нани в одно лицо игру не поменял. Да, забил пенальти, но пенальти забил и случайный болельщик «Банки».

Да, показал финты, но финты показывает и Корш. Ничего сверхъестественного по-футбольному от одного из лучших игроков мира», – написал президент «БроукБойз».

