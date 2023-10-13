«Видел на видео, что идет отработка какой-то серии ударов. При этом человек не знает, что такое база». Станос – о подготовке Райзена и Сибсканы к бою

Станос оценил подготовку Райзена и Сибсканы в преддверии боя.

– Ты, как бывший профессиональный боец, как оценишь подготовку Райзена и Сибсканы на данный момент?

– Ты слышал их разговоры? Они сами не понимают, что говорят: «Я подготовился. Я провел две тренировки и чувствую себя отлично». Ну, сложно оценивать адекватно.

– говорит, что с такими тренировками Райзену будет только хуже.

– Я полностью согласен. Умничать не буду, но скажу о том, что я увидел на видео. Там идет отработка какой-то серии, комбинации, при этом человек не знает, что такое база. Это как меня выпустить [на футбольное поле], не объяснив, каким местом бить по мячу, и скажут, чтобы я обвел всех игроков один. Это сложно, если у меня нет хотя бы понимания, в какую сторону надо бежать и забивать.

Я уверен, ему попозже подскажут, что есть пиковая форма, и чтобы на нее выйти, нужно не с первого дня тренировок пытаться выскочить на пик и потом пик поддерживать шесть месяцев. Ты не доживешь до боя.

Слушайте, это все пока сумбур. Я думаю, сейчас все устаканится. Они подписали контракт, им сейчас все объяснят и дальше уже пойдет, а может и не пойдет, хрен знает. Может, как я и сказал, они угандошатся за месяц, и через месяц скажут: «Все, мы не можем больше драться, у нас ног нет», – заявил президент «Денег» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.