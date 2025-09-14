«Ты – ########!» Маврина удалили в матче с «Альфа-Банкой» за оскорбление арбитра

Василий Маврин получил прямую красную карточку в игре против «Альфа-Банки».

«Амкал » Маврина встречается с «Банкой» во 2-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги (3:1, второй тайм).

Во втором тайме главный арбитр Дмитрий Жилинский обратился к ВАР по поводу возможного удаления Прокопа .

Полузащитник «Банки» жестко сыграл в подкате против Маврина , которому потребовалась помощь врачей.

Жилинский, посмотрев повтор эпизода, принял решение ограничиться желтой карточкой.

Это возмутило Маврина, который на эмоциях выкрикнул в адрес рефери «Ты – ########!». За это он получил прямую красную карточку.

Отметим, что в этой игре Маврин сделал три голевые передачи.