«Амкал» сыграет с «Енисеем» 25 сентября, «Броуки» и «Сокол» – 23-го
Стало известно расписание медийных команд в FONBET Кубке России.
«БроукБойз» Федора Смолова и Ари в 4-м раунде Кубка сыграют с саратовским «Соколом» 23 сентября. Начало – в 19:30 (мск).
«Амкал», в составе которого в прошлом матче на поле вышел 70-летний Александр Медведев, встретится с «Енисеем» 25 сентября. Начало – в 17:00.
Оба матча пройдут на стадионе «Зоркий» в Красногорске.
Медведев сыграл 23 минуты за «Амкал» – в 70 лет! Дважды сфолил и обещал проставиться в ресторане
Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Кубка России
