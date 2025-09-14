«Амкал» сыграет с «Енисеем» 25 сентября, «Броуки» и «Сокол» – 23-го

Стало известно расписание медийных команд в FONBET Кубке России.

«БроукБойз » Федора Смолова и Ари в 4-м раунде Кубка сыграют с саратовским «Соколом» 23 сентября. Начало – в 19:30 (мск).

«Амкал», в составе которого в прошлом матче на поле вышел 70-летний Александр Медведев, встретится с «Енисеем» 25 сентября. Начало – в 17:00.

Оба матча пройдут на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Медведев сыграл 23 минуты за «Амкал» – в 70 лет! Дважды сфолил и обещал проставиться в ресторане

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!