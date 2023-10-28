«Уткин анонсировал большие изменения в команде в следующем году». Чепурин об итогах сезона «Эгриси»

Теги Василий Уткин Эгриси деньги Winline Медиалига Петр Коваленко Александр Куликов Игорь Струнин «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Павел Чепурин рассказал об итогах сезона «Эгриси» в Winline Медиалиге.

– Когда вы прошли 2Drots, вы вернули половину премии обратно Уткину. Были ли уже выплаты после бронзы?

– Выплат пока не было, потому что в первые дни после окончания сезона МФЛ всем нужно было выдохнуть. Не думаю, что это острый по времени вопрос. Уверен, что все все в итоге получат. Никаких дополнительных условий за бронзу не оговаривалось, так что премии должны быть в тех же размерах, что и всегда.

– В четвертьфинале Василий сидел с сумкой денег и переживал, что ее уведут. При каких обстоятельствах вручил деньги после бронзы?

– После матча за 3 место мы получили только бронзовые медали и, кажется, многим, если не всем, в тот момент этого было достаточно. Я не слышал ни одного возгласа в духе: «А что по премкам?»

– Было ли какое-то слово финальное от Уткина по сезону Медиалиги?

– В гостиничном ресторане мы собрались поужинать, где Василий Вячеславович поблагодарил всех за исторический сезон, подаренные и потраченные эмоции. Сожалел об уходе Кулика и Пети Коваленко, наших старичков. Отмечал прогресс тех, кто остался с прошлых сезонов, помощь усиливших нас новичков.

В конце коротко анонсировал большие изменения, которые произойдут в команде в следующем году. И, конечно, мы не могли забыть о «Горько!» в адрес Игоря Струнина и его невесты Даши.

– Как праздновали бронзу? Или все отложили до паузы в ЛФЛ?

– Бронзу праздновали все вместе, шумно и «с духом» – как и играли в течение всего сезона, – рассказал голкипер «Эгриси» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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