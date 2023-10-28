«Уткин анонсировал большие изменения в команде в следующем году». Чепурин об итогах сезона «Эгриси»

Павел Чепурин рассказал об итогах сезона «Эгриси» в Winline Медиалиге.

– Когда вы прошли 2Drots, вы вернули половину премии обратно Уткину. Были ли уже выплаты после бронзы?

– Выплат пока не было, потому что в первые дни после окончания сезона МФЛ всем нужно было выдохнуть. Не думаю, что это острый по времени вопрос. Уверен, что все все в итоге получат. Никаких дополнительных условий за бронзу не оговаривалось, так что премии должны быть в тех же размерах, что и всегда.

– В четвертьфинале Василий сидел с сумкой денег и переживал, что ее уведут. При каких обстоятельствах вручил деньги после бронзы?

– После матча за 3 место мы получили только бронзовые медали и, кажется, многим, если не всем, в тот момент этого было достаточно. Я не слышал ни одного возгласа в духе: «А что по премкам?»

– Было ли какое-то слово финальное от Уткина по сезону Медиалиги?



– В гостиничном ресторане мы собрались поужинать, где Василий Вячеславович поблагодарил всех за исторический сезон, подаренные и потраченные эмоции. Сожалел об уходе Кулика и Пети Коваленко, наших старичков. Отмечал прогресс тех, кто остался с прошлых сезонов, помощь усиливших нас новичков.

В конце коротко анонсировал большие изменения, которые произойдут в команде в следующем году. И, конечно, мы не могли забыть о «Горько!» в адрес Игоря Струнина и его невесты Даши.

– Как праздновали бронзу? Или все отложили до паузы в ЛФЛ?

– Бронзу праздновали все вместе, шумно и «с духом» – как и играли в течение всего сезона, – рассказал голкипер «Эгриси» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.