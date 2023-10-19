Кир Воробьев: «Для меня «Эгриси» – это точно семья»

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Кир Воробьев поделился эмоциями от нахождения в «Эгриси».

«Мне кажется, что любая команда будет говорить, что они семья. «Амкал» тоже говорит, что они семья, наверняка. Для меня «Эгриси» – это точно семья. Я несколько раз уходил из «Эгриси», несколько раз ругался со всеми, ливал из чата, играл за другие команды. Но мне так некомфортно было в других командах и я всегда возвращаюсь сидеть 60 минут на банке, зная, что я на фоне остальных рачок, смотреть, как они творят историю.

Просто представляешь, что чуваки в 2017 году играли в третьем дивизионе ЛФЛ. Из всех остался только Струн, потому что остальные чуть позже пришли. И мы доросли до этой #####.

Я понимаю, что есть «дроты», «Амкал», «Броуки», команды намного более популярные. Но мне так хочется, чтобы пару человек после того, что произошло в группе и в прей-офф с «дротами», иногда заходили на ютубе «Эгриси» и такие: «Блин, за ними тоже можно последить и посмотреть, че они снимают». Посмотреть влог Митяя и Севчанского – это просто артхаус, посмотреть шоу Чепы, когда он снова начнет снимать шоу, ко мне зайти.

Мне просто хочется, чтобы эти челы футболом влюбляли в нас. Если хотя бы 2-3 человека начали смотреть выпуски «Эгриси» благодаря результату, было бы супер», – сказал Кир.

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