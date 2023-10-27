Антон Иванов покинул «Эгриси». Защитник может перейти в ФК «10»

Защитник Антон Иванов ушел из «Эгриси».

Футболист присоединился к команде Василия Уткина перед началом четвертого сезона Winline Медиалиги и в ее составе стал бронзовым призером турнира.

«Антон был одним из ключевых игроков нашей команды, и мы благодарны ему за ту историю, которую нам удалось сотворить вместе», – написали в телеграм-канале «Эгриси».

Иванов может продолжить карьеру в ФК «10» – сегодня он принял участие в двусторонке на тренировке команды.