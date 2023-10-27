Антон Иванов покинул «Эгриси». Защитник может перейти в ФК «10»

Теги Эгриси ФК 10 трансферы возможные трансферы Антон Иванов Медиафутбол

Защитник Антон Иванов ушел из «Эгриси».

Футболист присоединился к команде Василия Уткина перед началом четвертого сезона Winline Медиалиги и в ее составе стал бронзовым призером турнира.

«Антон был одним из ключевых игроков нашей команды, и мы благодарны ему за ту историю, которую нам удалось сотворить вместе», – написали в телеграм-канале «Эгриси».

Иванов может продолжить карьеру в ФК «10» – сегодня он принял участие в двусторонке на тренировке команды.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий