Уткин о комментаторах без фантазии: «Неценко. Пирожков – таким голосом из сортира надо кричать «Занято!»
Василий Уткин назвал два важнейших качества для комментатора.
«Когда я был телевизионным начальником, ко мне подходил человек и говорил: «Василий, я все знаю про футбол, возьмите меня к себе в редакцию». Но то, сколько ты знаешь на момент появления в редакции, вообще не важно. Когда это станет твоей работой, ты должен знать гораздо больше.
Мне кажется, есть два качества, которые необходимы комментатору. Во-первых, надо все же выговаривать все звуки, но это мы оставим за скобками. А так – это фантазия и реакция. Это важнейшие качества. Денис Казанский недавно очень удачно сформулировал, что ему нравится, когда игру не разбирают, а рассказывают. Для этого нужна фантазия.
Но есть и комментаторы без фантазии. Ничего страшного. Например, Александр Неценко. Олег Пирожков – он еще и без голоса. Таким голосом из сортира надо кричать «Занято!» – сказал руководитель «Эгриси».
Со вторым комментатором весь матч только и разгоняли, что все всё знают об этом, а Спартак пытается делать вид, что ничего не происходит.
Хотя напомню всем, никаких фактов, кроме слухов от телеграмных калоинсайдеров не было.
Почему я должен слушать эти выдуманные сплетни, вместо того, чтобы узнать у комментатора, кто сделал этот подкат, а кто эту передачу.
Не выпячивает себя как Неценко, Журавель, Нагучев, Шнякин, мол посмотрите, какой я подготовленный, и Википедию перед матчем прочитал, и пару статей на Спортсе, и даже все сливы и инсайды из раздевалок получил.
Про всякую грязь под ногтями уровня зенитовского комментатора Паши Богданова даже и говорить нечего.
Неценко раньше поболее нравился
Но че Уткин к нему пристал- вообще не пойму
Ладно, с Пирожковым у них были тёрки, но что ему Неценко сделал-то
Шнякин(любитель шуток-прибауток и каламбуров без конца), Трушечкин(который на матчах, где есть звезда типа Роналду, Месси или Мбаппе раз 2000 их называет, даже если мяч не у них), Мос и прочие - гораздо хуже
Про Чердаков и Геничей молчу
А Вася пристал к Неценко именно, лол
Как раз Неценко на себя акценты не перетягивает, много интересных фактов выдаёт даже про какие-то неизвестные команды/игроков(пока остальные Чердаки вообще не следят и не в курсе, что поменялось, кто в основе теперь и т. д), норм анализирует отдельные моменты (не везде соглашаешься, но в целом гуд) - это достаточно интересно
Для Васи фантазия или чего он ждёт от них - это видимо, когда кайфуют с себя, считают себя центральной фигурой репортажа и чушь городят с умным видом. Как тот же Черданцев недавно себя экспертом по Серии А назвал 😂😂😂
Неценко комментирует прежде всего интересно, и, что самое главное, на одной волне со зрителями, свой парень, не то что всякие умники Уткины. Не умеют они со зрителем говорить.
Неценко, какой бы он ни был, он живой, в отличие от прошлой никому не нужной утятинки
- Щас закончу вообще все и выйду!