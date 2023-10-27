Уткин о комментаторах без фантазии: «Неценко. Пирожков – таким голосом из сортира надо кричать «Занято!»

Теги Василий Уткин телевидение Денис Казанский Олег Пирожков Александр Неценко Матч ТВ Эгриси Это футбол, брат! Медиафутбол

Василий Уткин назвал два важнейших качества для комментатора.

«Когда я был телевизионным начальником, ко мне подходил человек и говорил: «Василий, я все знаю про футбол, возьмите меня к себе в редакцию». Но то, сколько ты знаешь на момент появления в редакции, вообще не важно. Когда это станет твоей работой, ты должен знать гораздо больше.

Мне кажется, есть два качества, которые необходимы комментатору. Во-первых, надо все же выговаривать все звуки, но это мы оставим за скобками. А так – это фантазия и реакция. Это важнейшие качества. Денис Казанский недавно очень удачно сформулировал, что ему нравится, когда игру не разбирают, а рассказывают. Для этого нужна фантазия.

Но есть и комментаторы без фантазии. Ничего страшного. Например, Александр Неценко. Олег Пирожков – он еще и без голоса. Таким голосом из сортира надо кричать «Занято!» – сказал руководитель «Эгриси».

110 комментариев

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Никита Аксанов
Лучше буду слушать Википедию Неценко, чем самовлюблённого Шнякина или вечного несущего бред Черданцева. Неценко вообще не раздражает. Нормальный комментатор.
+261
-19
+242
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маринованный огурчик
они хотя бы не спят за эфиром
+113
-29
+84
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Давид Agabekyan
Голос из сартира сейчас это Вася. Из своего сортира коричневой субстанцией на всех бросается
+106
-43
+63
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Agent Smith
Ответ Михаил Опякин
"Занято" как раз нужно орать эмоционально, особенно если на двери толчка нет замка.
Как Губерниев!
+61
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+60
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Rio de Janeiro
Насколько же чувака внутренне разъело от чувства невостребованности и своего нынешнего положения относительно прошлого.При этом Уткин переходит на личности и оскорбления людей по внешнему виду, хотя именно в этом он выглядит наиболее уязвимым.А вообще "сортир" и "Вася" в одной новости смотрятся органично)
+54
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+42
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Михаил Опякин
"Занято" как раз нужно орать эмоционально, особенно если на двери толчка нет замка.
+39
-2
+37
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Streetbor
Уткин опустился до уровня медиалиги респект! Грязь, оскорбления, личные обиды..
+38
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+33
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Денис Давыдов
Комментарий скрыт
Опубликовали новость - он прокомментировал. Или только Василию Уткину можно озвучивать мнение?
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London-D
Ответ Никита Аксанов
Лучше буду слушать Википедию Неценко, чем самовлюблённого Шнякина или вечного несущего бред Черданцева. Неценко вообще не раздражает. Нормальный комментатор.
Ну да, особенно когда в последнем матче Спартака сказал, что тему конфликта Соболева с Абаскалем развивать не будет, а затем упоминал об этом каждые три минуты репортажа.
Со вторым комментатором весь матч только и разгоняли, что все всё знают об этом, а Спартак пытается делать вид, что ничего не происходит.
Хотя напомню всем, никаких фактов, кроме слухов от телеграмных калоинсайдеров не было.
Почему я должен слушать эти выдуманные сплетни, вместо того, чтобы узнать у комментатора, кто сделал этот подкат, а кто эту передачу.
+26
-7
+19
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Novak
Что-то Уткин постоянно по Неценко проходится. Не знаю, нормальный комментатор, видно, что много футбола смотрит и к матчам готовится. Пусть лучше такой без фантазии будет, чем какой-нибудь Черданцев с его криками, когда мяч в середине поля.
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London-D
Ответ Архитектор Мендисабаль
Недавно смотрел не помню какой матч. Комментировал Михаил Меламед. Очень понравилось, как он вёл репортаж. По какой-то причине он чаще является комментатором на бровке, надо чаще ставить основным...
Он на прошлогоднем ЧМ прокомментировал мало матчей, но он был единственным кто понимал игру, и именно рассказывал о том, что происходит на поле, не выдумывая бред и не транслируя его. К тому же очень приятный голос.
Не выпячивает себя как Неценко, Журавель, Нагучев, Шнякин, мол посмотрите, какой я подготовленный, и Википедию перед матчем прочитал, и пару статей на Спортсе, и даже все сливы и инсайды из раздевалок получил.
Про всякую грязь под ногтями уровня зенитовского комментатора Паши Богданова даже и говорить нечего.
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Архитектор Мендисабаль
Недавно смотрел не помню какой матч. Комментировал Михаил Меламед. Очень понравилось, как он вёл репортаж. По какой-то причине он чаще является комментатором на бровке, надо чаще ставить основным...
+18
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Рашпель793
Ответ Архитектор Мендисабаль
Недавно смотрел не помню какой матч. Комментировал Михаил Меламед. Очень понравилось, как он вёл репортаж. По какой-то причине он чаще является комментатором на бровке, надо чаще ставить основным...
Меламед топ, но не дают больших матчей и где-то на втором плане постоянно. Напоминает Стогниенко в лучшие годы.
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King_X
Ответ Никита Аксанов
Лучше буду слушать Википедию Неценко, чем самовлюблённого Шнякина или вечного несущего бред Черданцева. Неценко вообще не раздражает. Нормальный комментатор.
+++
Неценко раньше поболее нравился
Но че Уткин к нему пристал- вообще не пойму
Ладно, с Пирожковым у них были тёрки, но что ему Неценко сделал-то
Шнякин(любитель шуток-прибауток и каламбуров без конца), Трушечкин(который на матчах, где есть звезда типа Роналду, Месси или Мбаппе раз 2000 их называет, даже если мяч не у них), Мос и прочие - гораздо хуже
Про Чердаков и Геничей молчу

А Вася пристал к Неценко именно, лол
Как раз Неценко на себя акценты не перетягивает, много интересных фактов выдаёт даже про какие-то неизвестные команды/игроков(пока остальные Чердаки вообще не следят и не в курсе, что поменялось, кто в основе теперь и т. д), норм анализирует отдельные моменты (не везде соглашаешься, но в целом гуд) - это достаточно интересно
Для Васи фантазия или чего он ждёт от них - это видимо, когда кайфуют с себя, считают себя центральной фигурой репортажа и чушь городят с умным видом. Как тот же Черданцев недавно себя экспертом по Серии А назвал 😂😂😂
+14
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+14
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Owen_the_Simple
В той ситуации, в которой сейчас Уткин находится, ждёшь, что человек смягчится, станет добрее. Но это не про Уткина. Омерзительная личность.
+16
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Knife707
Неценко-красавчик. Игнорит Васю. "Никогда не спорьте с идиотом, иначе люди не увидят между вами разницы"
+13
0
+13
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Dinamik1
Тут он не прав.Из сартира лучше черданцева ни кто не прокричит.
+12
0
+12
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S. A.
Ответ маринованный огурчик
они хотя бы не спят за эфиром
А жаль, лучше бы некоторые «комментаторы» с Матча спали
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Водяной Тигра
Аксенов невозможно слушать, шнякин вообще позор
+9
-1
+8
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Алексей Ненахов
Ответ маринованный огурчик
они хотя бы не спят за эфиром
Не за, а под
+12
-4
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Johnie
От скромности не помрёт)
+9
-1
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London-D
Ответ Пикачу82
Не, ну Вася топовый комментатор, легендарный. Сейчас нет такого уровня даже близко.
С Васи и начался развал комментаторского цеха, когда он начал быть не обслугой репортажа, а самопровозглашенной главной звездой.
+9
-2
+7
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Люблю осень
да сейчас подавляющее большинство комментаторов такое, какие-то все одинаково разные. как начнут умничать в эфире, хвастаться знаниями, а слушать неинтересно. Уткин комментировал прежде всего интересно, и, что самое главное, был на одной волне со зрителями, своим парнем был, не то что всякие умники нагучевы, неценки, кривохарченки. Не умеют они со зрителем говорить. Уткин, какой бы он ни был, он живой, в отличие от нынешних говорящих голов.
да раньше подавляющее большинство комментаторов были такими, какие-то все одинаково разные. как начнут умничать в эфире, хвастаться знаниями, а слушать неинтересно.
Неценко комментирует прежде всего интересно, и, что самое главное, на одной волне со зрителями, свой парень, не то что всякие умники Уткины. Не умеют они со зрителем говорить.
Неценко, какой бы он ни был, он живой, в отличие от прошлой никому не нужной утятинки
+11
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&_Bishep_&
Олег Пирожков очень профессиональный комментатор с приятным голосом и манерой говорить.
+6
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Madhamish
Ответ Dinamik1
Тут он не прав.Из сартира лучше черданцева ни кто не прокричит.
- Скоро освободится?
- Щас закончу вообще все и выйду!
+5
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