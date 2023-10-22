Кушанашвили о финале МФЛ в Волгограде: «Если хотя бы один местный мальчишка увлечется футболом, оно уже стоило того»

Отар Кушанашвили поделился ожиданиями от финала Winline Медиалиги.

« и ко расширяют географию, исполать ему (и его сподвижникам) за это!

Это ведь не мегаломания, которая в любом виде нездорова, это, да простится мне эта несколько натянутая и очевидно претенциозная аналогия, – желание превратить лигу в «раскидистую семейную сагу».

Лига – это уже давно отдельная Вселенная, и эта Вселенная обязана разрастаться и крепнуть.

Да здравствует Волгоград!

Про меня, многогрешного, вам следует, среди прочего, знать две вещи: я – самый преданный человек на Земле, и я движим лютой жадностью до жизни. А такая лютая жадность до жизни предполагает лютое же любопытство.

Я обожаю « », но финал меня занимает очень-преочень. Как говорили в сериале Lost – «У всего есть причины». Если в финале сошлись именно эти команды, значит, так и должно было быть. Честь им и хвала.

На лихие перебранки-перекоры я внимания не обращаю: обе стороны явно перебарщивают, желая быть «ранними Отариками» и воплощая строчку Бродского: «выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке»; но шоу есть шоу, какое-никакое.

Тут интересно не то, как лихо они умеют друг дружку анафеме предавать, а то, что это команды-антиподы, исповедующие полярные методы, полярные стили; в высшей степени увлекательно поглядеть, какая структура возьмет верх.

Теперь о главном.

«Родина Медиа» моя начала так лихо, настолько безупречно и вдохновенно, что статистика могла вскружить голову даже самому бывалому прагматику.

До страшного и беспощадного испытания было еще далеко, и эта безоблачность обернулась гибельной безмятежностью.

Сразу после поражения, которое всех оглушило, Текила сурово заметил, что игроки отказывались на тренировках отрабатывать штрафные и пенальти, будучи уверенными, что выиграют и так.

Теория о беспечности, переросшей в самоуверенность, – ведь очень жизнеспособная теория. Блестящий бедолага Швагирев три раза даровал нам шансы, три раза. Вот за кого очень-преочень обидно.

По поводу «фаворитов», «среднего уровня» и прочей дребедени: пока фавориты болтали о своем превосходстве, так называемые аутсайдеры восполняли недостаток мастерства энтузиазмом – и были за это вознаграждены.

Нет повести печальнее на свете, чем вид пацанов, причем славных пацанов, отправленных в нокаут. Но такая печальная повесть может быть и целительной.

«Родине Медиа», как выражались встарь, пришлось сОлоно, и она точно никогда не будет прежней.

РS. Еще два релевантных примечания.

Если после финала хотя бы один волгоградский мальчишка увлечется футболом, значит, оно уже стоило того.

А самое главное: надо помочь девочке Соне», – заявил Кушанашвили в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

В финале Медиалиги сыграют «БроукБойз» и «Титан». Матч пройдет на «Волгоград-Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.

Патриоты из Одинцово против владельца бетонного завода. Это финал Winline Медиалиги