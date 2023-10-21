Райзен о финале Медиалиги: «Завтра я подниму кубок. Мы не фейки, мы настоящие»

Теги Sports.ru Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин ЛФК «Титан» Медиафутбол

Райзен не сомневается в победе «БроукБойз» в финале Winline Медиалиги.

– Будет ли поражение в финале провалом, учитывая то, что вы прошли дальше 2Drots, дальше «Амкала»?

– Никакого провала. Завтрашний день обращен быть успешным в любом случае. Думаю, завтра я подниму кубок. Я буду думать об этом и завтра, я это сделаю, потому что мыслю материально.

У нас структура сильнее, коллектив сплоченнее, мы не фейки, мы настоящие. Наши люди проделали большой путь и знают цену этому матчу. Они не просто так сюда попали.

В межсезонье ждите от «Броуков» новые подписания, новые турниры, новый контент, – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

«Броуки» сыграют в финале МФЛ с «Титаном» 22 октября на «Волгоград-Арене».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий