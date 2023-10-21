Райзен о финале Медиалиги: «Завтра я подниму кубок. Мы не фейки, мы настоящие»
Райзен не сомневается в победе «БроукБойз» в финале Winline Медиалиги.
– Будет ли поражение в финале провалом, учитывая то, что вы прошли дальше 2Drots, дальше «Амкала»?
– Никакого провала. Завтрашний день обращен быть успешным в любом случае. Думаю, завтра я подниму кубок. Я буду думать об этом и завтра, я это сделаю, потому что мыслю материально.
У нас структура сильнее, коллектив сплоченнее, мы не фейки, мы настоящие. Наши люди проделали большой путь и знают цену этому матчу. Они не просто так сюда попали.
В межсезонье ждите от «Броуков» новые подписания, новые турниры, новый контент, – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.
«Броуки» сыграют в финале МФЛ с «Титаном» 22 октября на «Волгоград-Арене».
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