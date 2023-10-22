«Когда Уткин говорит с тобой перед игрой, это дорогого стоит». Чепурин о приезде Василия на матч «Эгриси»

Павел Чепурин рассказал, почему присутствие Василия Уткина важно для «Эгриси».

Сегодня «Эгриси» в Волгограде сыграет с в матче за третье место .

Пропустивший полуфинал с « » в Калининграде Уткин сможет присутствовать на скамейке своей команды.

– Перелет получился интересным. Должны были вылететь в 07:35, а вылетели в 10:00 с третьей попытки. Первый самолет был неисправен, нас пересадили, второй не смог взлететь, у него тоже были технические неисправности. В итоге нас отвезли на стоянку, мы там посидели, а затем на том же самолете – видимо, уже вылеченном – полетели.

Выезды – это мечта для « ». Мы ни о чем не жалеем и очень благодарны лиге, выезд в Калининград получился невероятным: отличные условия, гостиница, питание, естественное тренировочное поле.

– Василий Уткин будет на матче за 3-е место. Как сказывается на команде, когда его нет?

– Чувствуется, что для команды это все еще очень важный человек. Когда перед игрой какие-то слова тебе говорит , это дорогого стоит. Я наблюдал за реакцией парней в Калиниграде, когда мы смотрели видеообращение Василия, – было видно, что им не все равно, что это не пустые слова. Сегодня он будет с нами, это придаст нам сил, – сказал вратарь «Эгриси» накануне матча в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.