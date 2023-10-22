Павлюченко не забил решающий буллит в послематчевой серии с «Эгриси» в игре за 3-е место Медиалиги

Теги Роман Павлюченко Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Роман Павлюченко не реализовал буллит в послематчевой серии буллиталити.

«Эгриси» Василия Уткина обыграл Fight Nights (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в матче за 3-е место и забрал бронзовые медали Winline Медиалиги.

СуперПав исполнял пятый решающий буллит: Роман сблизился с вратарем и пробил мимо ворот.

Василий Уткин был крайне удивлен промахом Павлюченко.

41-летний нападающий пропустил матчи FN в четвертьфинале и полуфинале МФЛ, так как с семьей уезжал в отпуск.

Сегодня он вышел на поле в стартовом составе FN, во втором тайме реализовал пенальти, сравняв счет в матче – 1:1. 

Матч проходил на «Волгоград-Арене». Павлюченко играл за волгоградский «Ротор» с 2000 по 2002 год.

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12 комментариев

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Vadim Medvedev
Ответ Вадим Полищук
Буллиты в футболе, а, стоп, это же не футбол, тогда все нормально, только почему их допускают в кубке играть с профессиональными командами?
а почему профессиональные команды им проигрывают?
+26
-9
+17
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T622222
Спас Васю от инфаркта 💦
+10
-1
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Вадим Полищук
Буллиты в футболе, а, стоп, это же не футбол, тогда все нормально, только почему их допускают в кубке играть с профессиональными командами?
+19
-10
+9
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antonio banderas
буллиты😅
+2
-1
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T622222
Бывший игрок АПЛ кстати!
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-1
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vincere
Да, это тебе не Чеху забивать..
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Vanila Panda
Ответ soldat2212
Какие такие? Кого они обыграли в официальном матче? Или вы считаете, что во второй лиге у нас профессиональнве команды? Так вот команды педиалиги куда богаче и куда больше получают. И имеют возможность отбирать игроков из второй лиги сете в состав. И никак не наоборот. Но вот как только попадается действительно профессиональный клуб в соперниках, то все встаёт на свои места и мы видим слезы детей
в чем отличие профессионального клуба от действительно профессиононального?
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