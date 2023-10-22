Павлюченко не забил решающий буллит в послематчевой серии с «Эгриси» в игре за 3-е место Медиалиги

Роман Павлюченко не реализовал буллит в послематчевой серии буллиталити.

« » обыграл (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в матче за 3-е место и забрал бронзовые медали .

СуперПав исполнял пятый решающий буллит: сблизился с вратарем и пробил мимо ворот.

Василий Уткин был крайне удивлен промахом Павлюченко.

41-летний нападающий пропустил матчи FN в четвертьфинале и полуфинале МФЛ, так как с семьей уезжал в отпуск.

Сегодня он вышел на поле в стартовом составе FN, во втором тайме реализовал пенальти, сравняв счет в матче – 1:1.

Матч проходил на «Волгоград-Арене». Павлюченко играл за волгоградский «Ротор» с 2000 по 2002 год.