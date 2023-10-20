Василий Уткин: «Надеюсь, Вадос Сменчугов присоединится к нам завтра вечером или в воскресенье утром. Как и Вэл Соломаха»

Василий Уткин надеется, что Сменчугов и Соломаха приедут в Волгоград.

«Эгриси» сыграет с в матче за 3-е место в .

Матч пройдет на «Волгоград-Арене» 22 октября. Начало игры в 15:00 (мск).

«Стартую в Волгоград. На машине это займет часов 11. Нашел символ. Путь лежит мимо стадиона «Москвич», на котором мы столько пережили в 4-м сезоне. Так что my way будет как бы географическим вариантом пути «Эгриси».

Надеюсь, Вадос Сменчугов присоединится к нам завтра вечером или в воскресенье утром. Как и Вэл Соломаха», – написал руководитель « »