Сменчугов отпросился с работы в Министерстве обороны в последний момент, чтобы приехать на игру «Эгриси»

Вадим Сменчугов рассказал, как смог отпроситься с работы в Министерстве обороны.

Сегодня «Эгриси», за который играет Сменчугов, сыграет в Волгограде в матче за 3-е место Winline Медиалиги.

«Не секрет, что я работаю в Министерстве обороны, и в текущей обстановке у меня небольшие трудности на работе. Изначально мне сказали, что я не смогу полететь на игру. Но я до последнего верил, что смогу быть на матче, делал все для того, чтобы меня отпустили.

И в субботу я узнал, что меня отпускают. Я подошел к начальнику, он мне сказал: «Если еще успеваешь, езжай». Я купил билет, и вместе с Соломахой мы прилетели», – сказал хавбек «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.