Вылет «Титана» и «Эгриси» в Волгоград задержали на 2,5 часа. Самолет меняли из-за технических неполадок
«Титан» и «Эгриси» не смогли вовремя вылететь в Волгоград.
Команды вылетали одним рейсом из Москвы, однако было принято решение заменить самолет из-за технических неполадок.
Тем не менее и после пересадки взлететь сразу командам не удалось. Была вероятность повторной замены самолета, но в итоге было получено разрешение на вылет этим рейсом.
Изначально команды должны были отправиться в Волгоград примерно в 08:00, однако вылететь удалось в пол-одиннадцатого. Через час клубы благополучно добрались до места назначения.
«Титан» и «Эгриси» 22 октября сыграют в Волгограде в решающих матчах четвертого сезона Winline Медиалиги. «Эгриси» встретится с Fight Nights в игре за 3-е место, а «Титан» сыграет в финале против «БроукБойз».
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