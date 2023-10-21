Вылет «Титана» и «Эгриси» в Волгоград задержали на 2,5 часа. Самолет меняли из-за технических неполадок

Теги происшествия Эгриси Winline Медиалига ЛФК «Титан» Медиафутбол

«Титан» и «Эгриси» не смогли вовремя вылететь в Волгоград.

Команды вылетали одним рейсом из Москвы, однако было принято решение заменить самолет из-за технических неполадок.

Тем не менее и после пересадки взлететь сразу командам не удалось. Была вероятность повторной замены самолета, но в итоге было получено разрешение на вылет этим рейсом.

Изначально команды должны были отправиться в Волгоград примерно в 08:00, однако вылететь удалось в пол-одиннадцатого. Через час клубы благополучно добрались до места назначения.

«Титан» и «Эгриси» 22 октября сыграют в Волгограде в решающих матчах четвертого сезона Winline Медиалиги. «Эгриси» встретится с Fight Nights в игре за 3-е место, а «Титан» сыграет в финале против «БроукБойз».

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Перегруз из-за одного пассажира?
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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