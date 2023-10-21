Более 18 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в Волгограде: «Каждая копейка пойдет на помощь ветеранам Сталинграда»

Теги болельщики Волгоград-Арена Эгриси Благотворительность Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights Николай Осипов ЛФК «Титан» Медиафутбол

На финал Winline Медиалиги уже продали более 18 тысяч билетов.

«Уже 18 328 человек ждем завтра на финале. Спасибо каждому, кто потратил 80 рублей на билет.

Каждая копейка пойдет на помощь немногим живым ветеранам Сталинграда! Вы лучшие!» – сообщил глава МФЛ Николай Осипов.

В финале Медиалиги 22 октября сыграют «БроукБойз» и «Титан». Также в этот день пройдет матч за 3-е место между «Эгриси» и Fight Nights.

Обе игры примет стадион ЧМ-2018 «Волгоград-Арена».

Патриоты из Одинцово против владельца бетонного завода. Это финал Winline Медиалиги

7 комментариев

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Южанин78
Займёмся математикой: Сталинградская битва 1943 г., сейчас 2023, это 80 лет. Получается что если ты даже в 15 лет воевал, то сейчас 95 лет. Есть вероятность что кто-то из ветеранов пока жив? Очень маленькая, а значит.....
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203332@vkontakte.ru
Сколько осталось ветеранов сталинграда?
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savik-A.M.
после сталинградской битвы прошло 80 лет , и сколько живых ветеранов , вот реально любопытно , просто похоже на пиар и не более
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ML26
Ответ 203332@vkontakte.ru
Сколько осталось ветеранов сталинграда?
Какая разница сколько?
Конечно, их остались десятки, если не единицы. Сумма не большая будет, если тысяч 20 билетов продадут, где-то полтора миллиона, им и помогут
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