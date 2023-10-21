Более 18 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в Волгограде: «Каждая копейка пойдет на помощь ветеранам Сталинграда»

На финал Winline Медиалиги уже продали более 18 тысяч билетов.

«Уже 18 328 человек ждем завтра на финале. Спасибо каждому, кто потратил 80 рублей на билет.

Каждая копейка пойдет на помощь немногим живым ветеранам Сталинграда! Вы лучшие!» – сообщил глава МФЛ Николай Осипов.

В финале Медиалиги 22 октября сыграют « » и « ». Также в этот день пройдет матч за 3-е место между « » и .

Обе игры примет стадион ЧМ-2018 « ».

Патриоты из Одинцово против владельца бетонного завода. Это финал Winline Медиалиги