Антон Соснин может пропустить финал Winline Медиалиги из-за травмы

Антон Соснин травмировал заднюю поверхность бедра в полуфинале Winline Медиалиги.

«Да, я получил травму. Не знаю, пропущу ли я финал или нет. Надо посмотреть, как будет чувствовать себя задняя поверхность бедра. В течение недели буду лечиться и делать процедуры.

Мне беречь себя не к чему. Если нужно будет рисковать, то рискнем», – сказал хавбек «БроукБойз».

«Броуки» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» в полуфинале четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 3:2 Б).

Команда Егорова и Райзена встретится в финале с «Титаном». Матч пройдет на «Волгоград-Арене».