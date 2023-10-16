Антон Соснин может пропустить финал Winline Медиалиги из-за травмы

Теги Антон Соснин травмы Волгоград-Арена Эгриси Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» Медиафутбол

Антон Соснин травмировал заднюю поверхность бедра в полуфинале Winline Медиалиги.

«Да, я получил травму. Не знаю, пропущу ли я финал или нет. Надо посмотреть, как будет чувствовать себя задняя поверхность бедра. В течение недели буду лечиться и делать процедуры.

Мне беречь себя не к чему. Если нужно будет рисковать, то рискнем», – сказал хавбек «БроукБойз».

«Броуки» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» в полуфинале четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 3:2 Б).

Команда Егорова и Райзена встретится в финале с «Титаном». Матч пройдет на «Волгоград-Арене».

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