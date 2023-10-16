Гаджиев о матче за бронзу Медиалиги: «В ближайшее воскресенье решится: третьи мы или двадцатые»
Камил Гаджиев высказался о матче Fight Nights – «Эгриси».
«Честно сказать, с «Эгриси» будет проще, чем с «Броуками». Потому что «Броуки» более сбалансированные, у них глубже состав – это объективно. И мы им уже проиграли в этом году разок.
С «Эгриси» должно быть полегче, но никакой недооценки быть не может. Ребятам есть, что доказывать. Они тоже хотят стать героями этого сезона, даже супергероями.
Медаль – это медаль. Ты третий. Это значит, что ты призер. Ты заканчиваешь на победной волне. Если ты четвертый – это то же самое, что и двадцатый, ничего не меняется.
В ближайшее воскресенье это решится: третьи мы или двадцатые. Я думаю, что с «Эгриси» есть своя история, которая заставляет бежать вперед и вступать в единоборства. Это то, чего, наверное, не хватило с матче с «Титаном».
Давайте побеждать. И сразу станем топ-клубом. Наконец-то! И уже не будет вопросов о том, что мы делаем в Медиалиге, нужны ли мы в МФЛ-5.
Все скажут: «Борцы – красавцы!» – сказал президент Fight Nights.
Fight Nights встретятся с «Эгриси» в матче за третье место Winline Медиалиги. Матч пройдет на стадионе «Волгоград-Арена».
Василий один из голосов футбола в России, от себя добавлю - он глыба. Гаджи много полезного сделал для смещенных единоборств как и для спортсменов занимающихся этим видом спорта.