Гаджиев о матче за бронзу Медиалиги: «В ближайшее воскресенье решится: третьи мы или двадцатые»

Камил Гаджиев высказался о матче Fight Nights – «Эгриси».

«Честно сказать, с «Эгриси» будет проще, чем с «Броуками». Потому что «Броуки» более сбалансированные, у них глубже состав – это объективно. И мы им уже проиграли в этом году разок.

С «Эгриси» должно быть полегче, но никакой недооценки быть не может. Ребятам есть, что доказывать. Они тоже хотят стать героями этого сезона, даже супергероями.

Медаль – это медаль. Ты третий. Это значит, что ты призер. Ты заканчиваешь на победной волне. Если ты четвертый – это то же самое, что и двадцатый, ничего не меняется.

В ближайшее воскресенье это решится: третьи мы или двадцатые. Я думаю, что с «Эгриси» есть своя история, которая заставляет бежать вперед и вступать в единоборства. Это то, чего, наверное, не хватило с матче с «Титаном».

Давайте побеждать. И сразу станем топ-клубом. Наконец-то! И уже не будет вопросов о том, что мы делаем в Медиалиге, нужны ли мы в МФЛ-5.

Все скажут: «Борцы – красавцы!» – сказал президент Fight Nights.

Fight Nights встретятся с «Эгриси» в матче за третье место Winline Медиалиги. Матч пройдет на стадионе «Волгоград-Арена».