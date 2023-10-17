Билеты на финал Winline Медиалиги продают по 80 рублей. Специальный гость – Macan

В продажу поступили билеты финал на финал Winline Медиалиги .

Стоимость билетов 80 рублей.

Один билет действует и на матч за 3-е место и на финал. Специальный гость – исполнитель Macan.

В финале сыграют «Титан» и «БроукБойз», а в матче за бронзу – «Эгриси» и Fight Nights.

Оба матча пройдут 22 октября на «Волгоград-Арене». Начало матча за 3-е место – 15:00, финал стартует в 19:00.

Примечание: время начала матча – московское.

Купить билет можно тут