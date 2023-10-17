Билеты на финал Winline Медиалиги продают по 80 рублей. Специальный гость – Macan
В продажу поступили билеты финал на финал Winline Медиалиги .
Стоимость билетов 80 рублей.
Один билет действует и на матч за 3-е место и на финал. Специальный гость – исполнитель Macan.
В финале сыграют «Титан» и «БроукБойз», а в матче за бронзу – «Эгриси» и Fight Nights.
Оба матча пройдут 22 октября на «Волгоград-Арене». Начало матча за 3-е место – 15:00, финал стартует в 19:00.
Примечание: время начала матча – московское.
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