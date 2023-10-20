«Я заранее сказал, что я не могу поехать в воскресенье Волгоград. Рад, что будут работать Дима и Серега». Минин о комментаторах финала Медиалиги

Станислав Минин высказался о комментаторах финала Winline Медиалиги.

– Вас не огорчило то, что вас не назначили комментировать финал?

– Нет, меня это не огорчило. Я заранее сказал, что я не могу поехать в воскресенье Волгоград, потому что у меня большой матч чемпионата Италии. Это моя основная работа, и я не могу от нее отказываться.

В прошлом сезоне у меня был и четвертьфинал, и полуфинал, и матч за третье место, и финал. Так получилось из-за графика моих коллег. Не потому что я самой крутой, а просто так получилось. Ну, я соответствовал критериям, поэтому мы с Кареном отработали.

У нас есть люди, которые еще не комментировали финал. Было бы несправедливо, если бы они так и остались без финала. А я комментировал бы его второй раз подряд. Это как-то неправильно.

Я спокойно посмотрю финал ВКонтакте. Проходи он в Москве, я бы пошел. В Москве мне было бы проще и на финал попасть, и на бровку. Я бы поехал с удовольствием. Я рад, что будут работать Дима и Серега (Шнякин и Дурасов, – Sports), – рассказал комментатор Медиалиги и «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Sports.ru Никите Тихонову.