«Я надеюсь, что это будет игра, в которой будет мало грязи и больше футбола». Минин о финале Медиалиги

Станислав Минин считает, что шансы финалистов WInline МФЛ на победу на равны.

– Кого считаете фаворитом финала Медиалиги и почему?

– В этом финале нет фаворита. Вроде бы «Броуки». Они готовились в этом сезоне титул забрать, всю работу для этого провели. Титановцы говорят, что они наоборот – расслаблены в хорошем смысле. Они уже сделали больше, чем должны были, изменили отношение к «Титану». На «Броуков» давит, что они в этом сезоне собирались МФЛ забрать. Это уравновесит шансы.

Потеря Скоропупа – серьезная для « », но и у «Броуков» непонятно, сыграют ли травмированные игроки. Например, Антон Соснин. Он не только медийный, но и мозг. Его потеря многое бы уравновесила.

К тому же у титановцев есть опыт победы в финалах, пусть и на уровне 7 на 7, 8 на 8, а у «Броуков» – опыт поражений, в том числе и совсем свежий в финале МКС. Шансы 50 на 50, хотя выше должны котироваться « ».

– Чьей победы вам бы больше хотелось?

– У меня нет явных предпочтений. И в той, и в другой команде люди, к которым я хорошо отношусь. Наверное, неправильно из них выбирать.

Я, наверное, просто посмотрю финал. Две команды, которые очень здорово играют с мячом. Надеюсь, что это будет матч, в котором мало грязи и больше футбола. Может быть, кому-то хотелось бы наоборот, а мне хочется именно так. Увидеть красивый футбол, где будет много забитых мячей, интрига, драма. Не знаю, если это будет 2:2 и серия буллиталити с двумя супервратарями. Думаю, что это просто вот как футбол, как зрелище, запомнится без чего-то дополнительного. И вот прям, чтобы я болел или топил, это вряд ли можно.

Я комментирую лигу, и мне вообще в таких чувствах, даже если они иногда проявляются, признаваться не хочется. Это неизбежно скажется на моей дальнейшей работе. Мне интересно, как Вася Маврин и Игорь Звездин себя проявят в финале, – рассказал комментатор в интервью корреспонденту .ru Никите Тихонову.