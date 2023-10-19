Владимир Быстров: «Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги. Не считаю, что там есть футболисты»

Владимир Быстров раскритиковал уровень Winline МФЛ и Второй лиги.

– 2Drots в этом году три этапа в Кубке России прошли. Они считаются футболистами?

– Нет, конечно. Ты издеваешься, что ли? Какие три этапа прошли? С кем они играли? Со Второй лигой? Уровень Второй лиги сейчас хуже . Я не считаю, что там есть футболисты.

Раньше Вторая лига была совершенно другая. Я сейчас посмотрел, там в 34 года с палочкой справа в защите чудак выходит. Какой-то «Спартак» Кострома, еще что-то, Вторая лига. На «Зенит-2» приехали.

И выходит 18-летний молодой левый хав, а он с двумя палочками. Он не может этого инвалида обогнать, понимаешь? Что это за бред-то?

– А если бы вас пригласили тренером в Медиалигу?

– Меня приглашали, не знаю в какую команду. Я отказался, – заявил экс-игрок «Зенита» и «Спартака».