Владимир Быстров: «Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги. Не считаю, что там есть футболисты»

Теги Владимир Быстров ФОНБЕТ Кубок России Зенит-2 Спартак Кострома 2Drots Winline Медиалига Это футбол, брат! Вторая лига А Медиафутбол

Владимир Быстров раскритиковал уровень Winline МФЛ и Второй лиги.

– 2Drots в этом году три этапа в Кубке России прошли. Они считаются футболистами?

– Нет, конечно. Ты издеваешься, что ли? Какие три этапа прошли? С кем они играли? Со Второй лигой? Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги. Я не считаю, что там есть футболисты.

Раньше Вторая лига была совершенно другая. Я сейчас посмотрел, там в 34 года с палочкой справа в защите чудак выходит. Какой-то «Спартак» Кострома, еще что-то, Вторая лига. На «Зенит-2» приехали.

И выходит 18-летний молодой левый хав, а он с двумя палочками. Он не может этого инвалида обогнать, понимаешь? Что это за бред-то?

– А если бы вас пригласили тренером в Медиалигу?

– Меня приглашали, не знаю в какую команду. Я отказался, – заявил экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

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5 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Родина Медиа 0:3 Динамо Вг
Текстильщик 4:3 (Пен) Амкал
+5
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ТрактоПоктер
Спортсу заплатили за пиар, теперь вот и Володьку подогрели ....
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ApXuMaHqPuT
Тополиный пух, быстров - лопух...🔊
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Ilya Shilovskiy
ну и конч...
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