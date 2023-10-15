«Если посмотреть по моментам этого матча, то видно, где Медиалига, а где профессиональный футбол». Хавбек «Химок» Берковский о матче с 2Drots в Кубке

Илья Берковский видит разницу между профессионалами и клубами WInline МФЛ.

– Как вам недавняя игра в Кубке России против команды Медиалиги 2Drots?

– Ну атмосфера, конечно, понравилась. Пришли полные трибуны. Стадион мне очень понравился. Поле хорошее. Соперник? Ну, скажем так, команда в целом неплохая. Есть ребята, которые технически хорошо оснащены. В принципе, все они в каком-то прошлом поигравшие на профессиональном уровне. Поэтому в целом интересно было играть.

– Многие, кто играл в Кубке России против 2Drots и «Амкала», говорили о психологическом напряжении в ходе подобных встреч, потому что знали, что, если победят медиакоманду, об этом быстро забудут, а в случае поражения будут припоминать им несколько недель.

– Да напряжения такого у нас не было. Просто там это их, медиакоманд, история, наверное, какая-то – делать вкиды, как они говорят. Про то, что мы будем выходить и у нас будут ноги трястись. Чуть такое недоумение было от подобного, но нам надо было просто лучше настроиться – как на обычный матч. Мы знали, что по комбинациям, по содержанию игры мы им не проиграем. Главным были настрой и не уступить в единоборствах.

– Андрей Талалаев перед игрой говорил, что ему плевать на это противостояние. Вас он также настраивал не вестись на этот хайп вокруг матча?

– Да мы в целом и не обращали внимания на хайп. Готовились как к обычной игре. Были какие-то заголовки, показывали нам, как какие-то там президенты Медиалиги дают какие-то комментарии, еще какие-то люди комментируют. Просто смешно, что так вот все воспринимается.

– Вам это не нравится?

– Ну это, наверное, просто род деятельности у них такой. Без этого может неинтересно быть. Так в принципе что – молодцы, раз дошли до такой стадии в кубке. А так если посмотреть по моментам этого матча, то видно, где Медиалига, а где профессиональный футбол.

– Как относитесь к тому, что эти команды играют в Кубке России?

– Насчет того, чтобы в кубке играть, не знаю. Думаю, для них это более значимо. Тем более команды Второй лиги они уже способны обыгрывать – вот 2Drots в этом сезоне две стадии прошла. На сегодняшний день это их уровень, если объективно смотреть. Дальше им уже тяжеловато.

– Вы отметили, что матч этот собрал полный стадион. Нет опасений, что медиафутбол со временем уведет аудиторию у профессионального?

– Не знаю. Пока, наверное, они отвечают за этот хайп, за то, что люди ходят на игры, много молодежи на трибунах. Это в принципе здорово – я это поддерживаю. Насчет того, что это сместит аудиторию у Первой и Второй лиги... Может быть, футболистам оттуда нужно тогда стремиться в РПЛ попадать, если этого кто-то боится (смеется). Но я думаю, что это просто какие-то всплески интереса публики, когда Кубок России есть. Вот они раз стадию прошли и начинается бум. А сейчас они проиграли – и все. Думаю, все утихомирится и будет спокойно, – заявил Берковский.

Напомним, «Химки» выбили 2Drots из Фонбет Кубка России в четвертом раунде Пути регионов (2:0).