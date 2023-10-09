«Задачу по популяризации футбола мы выполняем лучше многих команд в России». Президенты 2Drots ответили экс-арбитру Федотову

Теги болельщики Вторая лига Б Игорь Федотов деньги 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Некит 2Drots Вторая лига А Медиафутбол

Жека и Некит 2Drots ответили Игорю Федотову на его выпад в адрес медийного клуба.

Недавно Федотов заявил, что 2Drots играют не ради популяризации футбола, а ради пиара, в отличие от команд Второй лиги.

Боссы «дротов» отреагировали на заявление бывшего арбитра РПЛ в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Некит 2Drots: «Ну, у старичка, возможно, уже мало красок в жизни. Поэтому он свою злость выплескивает на молодых и успешных ребят, которые делают что-то новое для индустрии. Я думаю, что это необоснованно».

Жека 2Drots: «Просто популяризация футбола заключается в том, сколько за тобой придет зрителей. Вы все видите, у нас постоянно солд-ауты. Нельзя сказать, что мы здесь за деньги.

Зрители чувствуют нашу искренность, насколько мы любим футбол. Я считаю, что мы свою задачу по популяризации футбола выполняем лучше, чем многие команды в России.

Почему они цепляются за фактор денег? Мне вообще кажется, что они это делают, потому что это повод, чтобы о тебе написали. Если он будет высказываться о Второй лиге – это нигде не опубликуют.

А тут ты говоришь про 2Drots, это обсуждают везде. Федотов, которого забыли уже давно, вновь о себе напомнил. Пусть и с долей токсика, но напомнил».

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3 комментария

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Eden Hazard
это просто дворовой футбол, который на Ютьюб посмотрят те, кто и сами в него играет или играл. Уже играл, уже знает что это такое. О какой популяризации речь? Футбол можно полюбить из-за яркой игры мегафутболистов и топ-команд, но явно никто не придет в футбол из-за задротов.
+3
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+3
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Новый тренер ФК Спартак
буэээ 🤮
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s_kapa
Вот прям какая-то мода пошла людей за дураков держать. Чуваки занимаются самопиаром и чешут свое чсв, а футбол популяризируют топовые футболисты в топ лигах и на международных турнирах
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