Уткин дал миллион рублей игрокам «Эгриси» за победу над 2Drots. Футболисты вернули половину: «Не время»
Василий Уткин подготовил 1 млн рублей премиальных для «Эгриси» за победу над 2D.
Медиафутбольный клуб Уткина обыграл 2Drots в 1/4 финала Winline Медиалиги (0:0, 4:3 Б) и пробился в полуфинал, где встретится с «БроукБойз».
– За победу над 2Drots вы обещали команде миллион…
– Я не просто обещал. Я в страхе сидел на игре, у меня с собой была сумка с деньгами. Куда я ее дену? У ребят на лавке вечно щитки и штаны пропадают, а если пропадет сумка с деньгами?
Я отдал ее ребятам после игры. Наличными, миллион рублей. А они мне половину вернули – сказали, что не время.
На самом деле у нас есть небольшая проблема – я немного должен команде. Я всегда старался сделать так, чтобы все было оплачено после каждого уикэнда. Сейчас есть небольшая задолженность, но мы наверстаем, – сказал Уткин.
Уткин плакал от счастья. Его команда сотворила сенсацию в Медиалиге – выбила 2Drots
вот вам лям - не, хоть ты нам и должен, возьмём только половину, не время сейчас. хм.