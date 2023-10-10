Уткин дал миллион рублей игрокам «Эгриси» за победу над 2Drots. Футболисты вернули половину: «Не время»

Теги Василий Уткин Эгриси деньги 2Drots Winline Медиалига Это футбол, брат! Медиафутбол

Василий Уткин подготовил 1 млн рублей премиальных для «Эгриси» за победу над 2D.

Медиафутбольный клуб Уткина обыграл 2Drots в 1/4 финала Winline Медиалиги (0:0, 4:3 Б) и пробился в полуфинал, где встретится с «БроукБойз».

– За победу над 2Drots вы обещали команде миллион…

– Я не просто обещал. Я в страхе сидел на игре, у меня с собой была сумка с деньгами. Куда я ее дену? У ребят на лавке вечно щитки и штаны пропадают, а если пропадет сумка с деньгами?

Я отдал ее ребятам после игры. Наличными, миллион рублей. А они мне половину вернули – сказали, что не время.

На самом деле у нас есть небольшая проблема – я немного должен команде. Я всегда старался сделать так, чтобы все было оплачено после каждого уикэнда. Сейчас есть небольшая задолженность, но мы наверстаем, – сказал Уткин.

Уткин плакал от счастья. Его команда сотворила сенсацию в Медиалиге – выбила 2Drots

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6 комментариев

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Серега Антонов
А интересно, куда щитки с штанами пропадают? Шнякин сНагучевым что-ли шакалят?
+15
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+15
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Lunatic Insane
похоже на прохладную былину.
вот вам лям - не, хоть ты нам и должен, возьмём только половину, не время сейчас. хм.
+4
-1
+3
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Spaten
Теперь все знают где деньги лежат))
+1
0
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Бабло Муани
Дзюбу на его игры не допускать!
+1
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Фифа Алекс
Вася красава,собрал с пацанов команду,тренер сделал автобус и команда идёт дальше!)))
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Вячеслав Тотров
Ответ Серега Антонов
А интересно, куда щитки с штанами пропадают? Шнякин сНагучевым что-ли шакалят?
Просто Вася на них сел .
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