Василий Уткин: «Не дай бог мои родные увидят, сколько я трачу»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин надеется, что его родные не узнают, сколько он тратит на «Эгриси».

– В 2019-м «Рейтинг Букмекеров» писал, что команда обходится вам в 600 тысяч рублей в год. Сколько сейчас стоит год «Эгриси»?

– Можно я все-таки не скажу? Во-первых, я точно не знаю. Во-вторых, не дай бог, мои родные увидят. 

– Это в разы больше? 

– Скажем так: в разы, но все-таки не на порядок. Просто непонятно, как считать. Я правда не знаю, приглашение команды на дачу или посиделки в «Джон Донне» надо включать в расходы на «Эгриси»?

– Расходы на Медиалигу выше, чем на ЛФЛ?

– Да. Это существенно дороже. В Медиалиге даже за приезд нужно платить. Это классическая ситуация в любительском футболе, когда ты платишь, условно, тысячу за приезд и тысячу за победу. Значит, каждый матч Медиалиги независимо от исхода – дополнительные расходы на премии. А в заявке 30 человек. Это весомо.

В ЛФЛ премиальные только за победу. В случае поражения команда ничего не получает. Но размер премиальных я вам не скажу.

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе
 

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9 комментариев

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xQcoW
Ответ onegin2007
Ребус замени Т на Д
На хентаи
+1
0
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Доктор Верховцев
Ответ ХавиГави_Паратрупер
После посиделок в Джон Донне два счёта приносят: один на команду, другой на Васю🤓
И второй счёт в два раза больше.
+2
-2
0
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