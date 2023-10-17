«Обогнать по аудитории РПЛ – не такой уж большой вопрос». Уткин о медиафутболе

Василий Уткин считает, что аудитория медиафутбола будет только расти.

– Через пять лет Медиалига сможет обогнать по объему аудитории?

– Во-первых, обогнать по аудитории РПЛ – не такой уж большой вопрос.

Во-вторых, в такой истории сложно говорить о дистанции пяти лет. существует два года, если я ничего не путаю. Что будет через пять? Это своеобразный вопрос. Это как, допустим, мы с вами были бы муж и жена, у нас родилась девочка и мы стали определять, в какую секцию ее отдать – легкую атлетику или танцы.

Разумеется, потенциальная сила Медиалиги в том, что у нее аудитория, которая будет только расти. И она достаточно успешна уже сейчас, хотя дети в силу своего возраста мало интересны рекламодателям. Посмотрите, какая реклама существовала на телевидении в хорошие времена. Бытовой техники, путешествий. В меньшей степени – автомобилей. Почему? Да потому что решения в семье принимает женщина – это логично и естественно. Ребенок не принимает финансовых решений. Кроме покупки жвачек. Или гаджетов, но тут как родители позволят.

Поэтому для Медиалиги было бы очень круто вырасти вместе с аудиторией. Предлагать ей что-то новое, сообразно ее взрослению, – рассказал в интервью Илье Ковалеву.

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