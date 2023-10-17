«Обогнать по аудитории РПЛ – не такой уж большой вопрос». Уткин о медиафутболе

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Василий Уткин считает, что аудитория медиафутбола будет только расти.

– Через пять лет Медиалига сможет обогнать РПЛ по объему аудитории?

–  Во-первых, обогнать по аудитории РПЛ – не такой уж большой вопрос.

Во-вторых, в такой истории сложно говорить о дистанции пяти лет. Медиалига существует два года, если я ничего не путаю. Что будет через пять? Это своеобразный вопрос. Это как, допустим, мы с вами были бы муж и жена, у нас родилась девочка и мы стали определять, в какую секцию ее отдать – легкую атлетику или танцы.

Разумеется, потенциальная сила Медиалиги в том, что у нее аудитория, которая будет только расти. И она достаточно успешна уже сейчас, хотя дети в силу своего возраста мало интересны рекламодателям. Посмотрите, какая реклама существовала на телевидении в хорошие времена. Бытовой техники, путешествий. В меньшей степени – автомобилей. Почему? Да потому что решения в семье принимает женщина – это логично и естественно. Ребенок не принимает финансовых решений. Кроме покупки жвачек. Или гаджетов, но тут как родители позволят. 

Поэтому для Медиалиги было бы очень круто вырасти вместе с аудиторией. Предлагать ей что-то новое, сообразно ее взрослению, – рассказал Василий Уткин в интервью Илье Ковалеву.

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе
 

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29 комментариев

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s_kapa
Да пф, Вася может сколько угодно пиарить любителей, школьников от этого больше не станет
+20
-3
+17
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Slavnov
Если добавят секс в раздевалках и лобное место,то шансы появятся
+12
-1
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Denverec
Вася, дети как раз вырастут и не будут смотреть ЭТО, повзрослеют. Появятся другие приоритеты и интересы.
+12
-1
+11
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lovkac
Ответ luu
>секс в раздевалках В смысле любой желающий сможет воспользоваться Василием? Интересное предложение, но я пожалуй откажусь.
Но вы все таки хоть на секунду задумались об этом предложении?
+4
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Кирилл Голивец
Ну и, как сказал бы Карпин?) Поющие тиктокеры собирают во много крат больше аудитории, чем пост-рок-группы) Это не говорит хорошо о тиктокерах и качестве их контента
+3
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+3
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creat1ve
не согласен по поводу детей - это наоборот очень лояльная аудитория, на которой можно неплохо зарабатывать. другое дело, что у медиалиги кроме ставок и спонсоров других нет
+3
0
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<~Inter~>
Ответ Denverec
Вася, дети как раз вырастут и не будут смотреть ЭТО, повзрослеют. Появятся другие приоритеты и интересы.
вот это уже обман. Такое же слышал про людей, которые 10-15 лет назад интересовались киберспортом, но вот прошло время и 30 летние мужики точно также смотрят турниры по доте 2 и контр-страйку. Всё зависит от развития медиа-лиги и того какой путь развития выберут команды
+3
-1
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pogbadrogba
Ответ Никита Алексеев
Василий, перестаньте употреблять то, что вы сейчас употребляете
Еду??🤔
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Spaten
Слон, Осёл, Козёл, Мартышка, да косолапый Мишка- затеяли на много лет..
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Dark.Babysitter
Вася нашёл таки свою нишу.
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Evgen51Sever
Сколько лет уже медиалиге? Я о ней слышу только из статей Спортса.
Ни разу не смотрел. Может я один такой.
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Айрат Ситдиков
Ответ Denverec
Вася, дети как раз вырастут и не будут смотреть ЭТО, повзрослеют. Появятся другие приоритеты и интересы.
Ну рпл они точно не будут смотреть)
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Balt
Ответ Denverec
Вася, дети как раз вырастут и не будут смотреть ЭТО, повзрослеют. Появятся другие приоритеты и интересы.
А что, новых рождаться не будет? )
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Истинный зенитовец
Ответ Slavnov
Если добавят секс в раздевалках и лобное место,то шансы появятся
Лобное место там и так есть - предматчевые конференции
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luu
Ответ lovkac
Но вы все таки хоть на секунду задумались об этом предложении?
Мало того, - я его придумал.
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s_kapa
Ответ pashko
Так там удочки не только на школьников закидывают, еще и на ностальгирующих 40 летних, которым интереснее посмотреть например на Тимощука с Анюковым в ЧистоПитере, чем на Алипа с Сергеевым в нынешнем Зените. Вася скорее про это, потенциал то в этом смысле безграничный, можно как во всякие танцы со звездами, в Медиафутбол приглашать кого попало
Ну да, но я не думаю что здесь есть большой потенциал. По мне, эта идея искусственная и мертворожденная
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pashko
Ответ s_kapa
Да пф, Вася может сколько угодно пиарить любителей, школьников от этого больше не станет
Так там удочки не только на школьников закидывают, еще и на ностальгирующих 40 летних, которым интереснее посмотреть например на Тимощука с Анюковым в ЧистоПитере, чем на Алипа с Сергеевым в нынешнем Зените. Вася скорее про это, потенциал то в этом смысле безграничный, можно как во всякие танцы со звездами, в Медиафутбол приглашать кого попало
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unreality
Ответ s_kapa
Да пф, Вася может сколько угодно пиарить любителей, школьников от этого больше не станет
Ну бабло в раскрутку этого вваливают, вон, даже на спортсе отдельный пункт в меню сделали и постоянно новости вываливают - тоже не бесплатно ;)
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Spartakus1984
Теле аудитории? Интересно, сколько человек ходя бы со спортса смотрела хоть один полный матч медиалиги? Я вообще ни одного матча даже 5 минут не смотрел, абсолютно не интересно.
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Balt
И что? Количество говорит о качестве? Например на Ютюбе у всякой де-факто фигни в сути своей поосмотров больше чем у годного содержательного контента. У подавляющего большинства интерес к футболу родился и зиждется на профессиональном футболе, где играют самые лучшие игроки в футбол, будь то в рамках страны, будь то в рамках континента в конексте международных континентальных турниров. И тяга к просмотру игры в исполнении лучших из многих будет всегда ядром интереса к футболу и профессиональные клубу будут всегда маяком в желании сделать карьеру футболиста у того или иного юного игрока.
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Блуждающий странник
С таким количеством буковских денег не удивлюсь. Букмекерам выгодно пиарить это шапито, думаете на спортс такое количество статей и медиалига в разделе футбол просто так появились? )
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Альтависта
Ох уж этот огромный интерес к медиалиге.
Позавчера играли полуфинал в Калининграде, дай бог человек 500 от силы набралось, бгг.
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Доктор Верховцев
Василий Уткин считает, что аудитория медиафутбола будет
расти вместе с его задницей.
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Мукунку хороший
Конечно, Вася, Вася, Вася,
Ну, кто его не знает? Yeh – Yeh!
Вася, Вася, Вася – хозяин «Эгриси»
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