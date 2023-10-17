«Обогнать по аудитории РПЛ – не такой уж большой вопрос». Уткин о медиафутболе
Василий Уткин считает, что аудитория медиафутбола будет только расти.
– Через пять лет Медиалига сможет обогнать РПЛ по объему аудитории?
– Во-первых, обогнать по аудитории РПЛ – не такой уж большой вопрос.
Во-вторых, в такой истории сложно говорить о дистанции пяти лет. Медиалига существует два года, если я ничего не путаю. Что будет через пять? Это своеобразный вопрос. Это как, допустим, мы с вами были бы муж и жена, у нас родилась девочка и мы стали определять, в какую секцию ее отдать – легкую атлетику или танцы.
Разумеется, потенциальная сила Медиалиги в том, что у нее аудитория, которая будет только расти. И она достаточно успешна уже сейчас, хотя дети в силу своего возраста мало интересны рекламодателям. Посмотрите, какая реклама существовала на телевидении в хорошие времена. Бытовой техники, путешествий. В меньшей степени – автомобилей. Почему? Да потому что решения в семье принимает женщина – это логично и естественно. Ребенок не принимает финансовых решений. Кроме покупки жвачек. Или гаджетов, но тут как родители позволят.
Поэтому для Медиалиги было бы очень круто вырасти вместе с аудиторией. Предлагать ей что-то новое, сообразно ее взрослению, – рассказал Василий Уткин в интервью Илье Ковалеву.
«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе
Ни разу не смотрел. Может я один такой.
Позавчера играли полуфинал в Калининграде, дай бог человек 500 от силы набралось, бгг.
расти вместе с его задницей.
Ну, кто его не знает? Yeh – Yeh!
Вася, Вася, Вася – хозяин «Эгриси»