У «Эгриси» накладывается матч в ЛФЛ на матч за 3-е место в Медиалиге. Клуб может пропустить игру в Волгограде

«Эгриси» может пропустить матч за 3-е место в Winline Медиалиге.

«У нас проблемы. Возможно, мы не сможем сыграть за 3-е место в Волгограде. Наш соперник в ЛФЛ (он абсолютно в своем праве) не дает нам переноса.

Вы скажете, где МФЛ и где ЛФЛ. Но у нас на северо-востоке еще 13 матчей. И мы сохраняем шансы на титул. И это наш родной турнир. С технарем за неявку эти шансы резко падают. Да практически исчезают.

Спрашивается, на кой тогда играть эти 13 матчей? Это траты большие, помимо прочего. Я специально не называю нашего соперника, потому что он в своем праве. Я очень надеюсь, что удастся решить – до сих пор нам всегда удавалось. Не очень сильно мне хочется завтра решать, с какого турнира придется сняться», – написал босс клуба Василий Уткин.

Финал и матч за 3-е место в WInline Медиалиге состоятся 22 октября на «Волгоград-Арене».