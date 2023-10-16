Василий Уткин: «В этот самый трудный год я не жалею ни об одной копейке, потраченной на «Эгриси»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига БроукБойз Михаил Сушилин Глеб Алексеев Алексей Клюкин Игорь Струнин Николай Дасаев Медиафутбол

Василий Уткин высказался после вылета «Эгриси» из Winline Медиалиги.

«Дорогие мои недорогие мои футболисты! Спасибо вам за эти матчи. В этот самый трудный год я не жалею ни об одной копейке, потраченной на команду. Вы дали мне больше.

Во-первых, как вы выросли, братья, за этот год. И во-вторых, достаточно и во-первых.

Мишико Сушилин играл полгода через боль. Наш друг, доктор Глазков, устроил ему операцию, Мишка пропустил тренировки, да и конкуренция у нас в команде. Но пришел час, и Мишка вернул нас в игру, забив пенальти в полуфинале. Где-то за минуту до конца.

Струн, спасибо тебе. Ты возмужал. Ты лидер, и изменение в том, что год назад можно еще было сказать «любимчик». Сейчас нет. Настоящий тащер. Настоящер.

Глеб [Алексеев], это был твой сезон! Ты мой герой. Как ты обыграл Гаучо на буллите, это же эпос, полузащитник против форварда.

Кюля вообще был удивителен. Леха, против «дротов» ты сыграл матч мечты.

И Колек Дасаев. Как же ты сражался! Как же ты вовремя у нас оказался, как же впору!» – написал руководитель «Эгриси».

«БроукБойз» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» в полуфинале четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 3:2 Б).

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1 комментарий

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Drob003
Жалко не прошли в финал. Очень надеялся что они порадуют Василия. 😔
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