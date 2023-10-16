Василий Уткин: «В этот самый трудный год я не жалею ни об одной копейке, потраченной на «Эгриси»

Василий Уткин высказался после вылета «Эгриси» из Winline Медиалиги.

«Дорогие мои недорогие мои футболисты! Спасибо вам за эти матчи. В этот самый трудный год я не жалею ни об одной копейке, потраченной на команду. Вы дали мне больше.

Во-первых, как вы выросли, братья, за этот год. И во-вторых, достаточно и во-первых.

Мишико Сушилин играл полгода через боль. Наш друг, доктор Глазков, устроил ему операцию, Мишка пропустил тренировки, да и конкуренция у нас в команде. Но пришел час, и Мишка вернул нас в игру, забив пенальти в полуфинале. Где-то за минуту до конца.

Струн, спасибо тебе. Ты возмужал. Ты лидер, и изменение в том, что год назад можно еще было сказать «любимчик». Сейчас нет. Настоящий тащер. Настоящер.

Глеб [Алексеев], это был твой сезон! Ты мой герой. Как ты обыграл Гаучо на буллите, это же эпос, полузащитник против форварда.

Кюля вообще был удивителен. Леха, против «дротов» ты сыграл матч мечты.

И Колек Дасаев. Как же ты сражался! Как же ты вовремя у нас оказался, как же впору!» – написал руководитель «Эгриси».

«БроукБойз» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» в полуфинале четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 3:2 Б).