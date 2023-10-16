«Есть такая территория – Дагестан, – но дагестанцев не существует. Там куча народов. Вот и нигерийцев не существует». Уткин сравнил Нигерию и Дагестан

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Деннис Акио Медиафутбол

Василий Уткин провел параллель между Нигерией и Дагестаном.

– Меня впечатлил нигериец Деннис Акио (форвард «Эгриси» – Sports.ru). У него три ассиста в МФЛ-4. Это же первый африканский игрок в «Эгриси»?

– Я ни в коем случае не расист, но у нас идеология команды с района. И когда выяснилось, что к нам хочет попасть парень из Нигерии, я подумал: может, оно того не стоит? Но Деннис оказался настолько обаятельным парнем, его так тепло приняла команда. 

У меня был к нему особый подход в этом вопросе. Потому что он из Нигерии, а она как Дагестан. Есть такая территория – Дагестан, – но дагестанцев не существует. Там живет куча народов и народностей: лакцы, табасаранцы, лезгины, ногайцы и так далее. Вот и нигерийцев не существует. При первом разговоре я спросил у Денниса: он хауса или йоруба? Это два основных народа Нигерии. После этого мы сразу перешли на общий язык. 

Если что, Деннис – йоруба, – рассказал Уткин в интервью Илье Ковалеву.

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе

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23 комментария

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Alex1104
О ужас, жителей Дагестана называют дагестанцами! Независимо от национальности, Вася!
В данном случае - это географический признак.
В США тоже национальностей много, но вдруг они все американцы!
+15
-1
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Arty Novikoff
Слабо накинули, Спорц.
Надо было так:
Василий Уткин: "Дагестанцев не существует".
+12
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Aleksey Yashin
Дагестанцев не существует.
Россиян не существует.
Европейцев/Азиатов не существует.
Землян не существует.
Никого не существует. Все - просто набор атомов.
+4
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+3
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tfs
Зачем постить по крупицам вью, размещённое почти неделю назад, здесь же??
+2
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_FoX-
Ответ Arty Novikoff
Слабо накинули, Спорц. Надо было так: Василий Уткин: "Дагестанцев не существует".
Согласно известному видео дагестанцы существует и среди них есть различия, например есть "дагестанские москвичи", и есть "С Москвы дагестанцы". И это как минимум)
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Честный контроль
По хрупкой логике Уткина американцев, англичан и итальянцев не существует.
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Дмитрий9779
Дядя Вася,Вы дурак?(c)
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Marakushev
Ух как набросил))
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Phantom1289
Комментарий удален пользователем
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Jan Paskel
короче коренные жители Антарктиды - королевские пингвины, а по Дагестану и Нигерии остаются вопросы
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igls54
С регионом 05 постоянно встречаюсь на дорогах. Ездят все абсолютно одинаково, по-хамски и отмороженно. Так что, не надо Вася про несуществование дагестанцев
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Андоррский почтальон
Ответ Phantom1289
Комментарий удален пользователем
Туляки существуют. Только это, как и дагестанцы, не национальность.
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Phantom1289
Ответ Андоррский почтальон
Туляки существуют. Только это, как и дагестанцы, не национальность.
Ну так и дагестанцы вроде в таком же ключе. Как жители Дагестана.
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Андоррский почтальон
Ответ Phantom1289
Ну так и дагестанцы вроде в таком же ключе. Как жители Дагестана.
Именно так.
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Arty Novikoff
Ответ Aleksey Yashin
Дагестанцев не существует. Россиян не существует. Европейцев/Азиатов не существует. Землян не существует. Никого не существует. Все - просто набор атомов.
Берите глубже, Алексей. Набор кварков.
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Андоррский почтальон
Ответ Честный контроль
По хрупкой логике Уткина американцев, англичан и итальянцев не существует.
А англичан и итальянцев почему?
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