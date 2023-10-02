Борис Фартуна: «Хотел бы встретиться с 2Drots в Кубке России. Но на поле друзей нет, нужно было бы показывать свой уровень»

Борис Фартуна рассказал, хотел ли бы он сыграть с 2Drots в Фонбет Кубке России.

Напомним, Фартуна в июле перешел из 2Drots в «КАМАЗ».

«Какие ощущения? Волновался очень сильно, соскучился по пацанам. Очень сильно хотел всех увидеть.

Хотел ли бы встретиться с 2Drots в Кубке, если бы они прошли? Конечно! Это была бы классная история. Это было бы круто, если бы 2D попали на «КАМАЗ».

Было бы жалко прибивать парней? Вот это самое сложное. Но говорят, что друзей на поле нет. Нужно было бы мне просто показывать свой уровень, что я не просто так нахожусь в «КАМАЗе».

Я знаю, чего мне пока не хватает, чтобы стабильно попадать в основной состав. Мне просто остается работать и работать.

Физически все уже спокойно выдерживаю. В первый месяц было только тяжеловато.

Почему я сегодня в заявке на МФЛ? Может быть, Жека специально сделал эту историю, добавил меня в заявку. Но всегда приятно встретиться с ребятами, особенно спустя такое долгое время», – сказал хавбек «КАМАЗа» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.