«Это не слив. Но просто если бы это была профессиональная команда, то я бы сказал, что 100% так и было». Маврин о тренерской отставке в «Амкале»

Василий Маврин высказался об отставке тренерского штаба «Амкала».

– Что скажешь по поводу увольнения тренерского штаба « »?

– Я – человек нейтральный, не особо заинтересованный. Просто воспринял так, как должное. Интересно, какой будет следующий шаг, кого назначат тренером.

– Ты сделал пост о том, что тренеры меняются, а игроки остаются. Такова тренерская участь. Что ты этим имел ввиду?

– Слушай, есть моменты, которые можно охарактеризовать так: тренерский штаб сделал все возможное, чтобы победить в этом матче? Я думаю, что сделал. А все ли игроки, находящиеся на поле, это сделали, исходя из того, что мы видели? Я думаю, что нет.

Поэтому, как будто бы, будь это профессиональный футбол, а я смотрел этот матч и мы его разбирали, в профессиональном футболе есть такая тема, когда игроки сливают тренера. Просто одну игру играешь на ########. А это ключевая игра. И вот так как будто бы и получилось. Ключевую игру слили, головы никакие не полетели, но полетели только головы тренерского штаба. Здесь мне непонятна ситуация.

– То есть, по-твоему, это был слив тренерского штаба?

– Да нет, это, конечно, не так. Но просто если бы это была профессиональная команда, то я бы сказал, что 100% так и было, – заявил в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.