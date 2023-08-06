«Это хороший буст, чтобы сделать по-красоте». Маврин о переходе в «Титан»

Василий Маврин объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал «Титан».

«Я сказал « » «Да» в пятницу – 3 дня назад. Почему выбрал «Титан»? Потому что самый сложный путь. Очень плохое отношение аудитории, очень сложная медийная ситуация, все достаточно херово. Это хороший буст, чтобы сделать по-красоте. Надо поменять стереотипное мышление аудитории.

Сложные отношения с «Титаном» в ЛФЛ? Мы обычно встречались только в финалах. Мы же не в одной лиге играли, у нас за год максимум могло быть два матча. Естественно, в этих матчах все горело, ведь результат был превыше всего».

5 августа «Титан» объявил о переходе в состав команды. Ранее полузащитник выступал за « », где был одним из лидеров команды. BetBoom МКС-2023 Маврин провел в составе «Денег».