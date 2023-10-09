«В раздевалке было гробовое молчание. Не помню, чтобы когда-нибудь все так молчали». Федос о вылете «Амкала» из Медиалиги

Федор Маслов поделился эмоциями после вылета «Амкала» в 1/4 финала Winline МФЛ.

«В конце матча я пытался понять, почему мы проиграли. Здесь понятно, что это ряд факторов. Основное – люди почему-то забыли, что нужно идти в каждый стык и выгрызать каждый мяч.

Не хватило человека на поле, который гнал бы всех вперед и дал бы всем импульс. Таким человеком мог бы стать Сибыч, который никогда не уступает в любой ситуации, но он не вышел на поле. Таким человеком мог бы стать Вася Маврин, наверное. Он мог бы как-то взвинтить градус игры, но он уже не играет за нас.

Другого никого такого не нашлось. Мне кажется, именно каких-то эмоций нам не хватило. Удивительно, что после первого пропущенного «Амкал» по логике должен был побежать отыгрываться, но этого не случилось. Заиграли только в последние минут 6-7.

Можно ли считать сезон провальным? Да, абсолютно точно, несмотря на неплохие первые матчи. Игру с «Уральцем» даже можно откинуть, вообще насрать. Последний матч с Fight Nights все перечеркнул.

В раздевалку я с Сибычем пришел одним из последних. Мы с трибунами провели еще минут 40-45 после матча. Остался, постарался пообщаться с каждым, поблагодарить за поддержку, извиниться за то, что мы так беззубо провели эту игру.

В раздевалке было гробовое молчание. Не помню, чтобы вся раздевалка так молчала когда-нибудь. Потом Викторович (Виталий Миллер, главный тренер «Амкала» – Sports.ru) сказал несколько слов, доктор объявил, что уходит. После этого мы уже поехали на вокзал», – рассказал голкипер «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.