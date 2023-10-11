В сборной Камеруна довольны приемом в России: «Просто вау! Условия – мировой уровень организации»

В сборной Камеруна остались довольны приемом в России.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

Сборная Камеруна прилетела в Москву во вторник вечером. Сегодня команда проведет предыгровую тренировку на стадионе «Динамо». Товарищеская игра между Россией и Камеруном пройдет завтра, 12 октября.

«Российская сторона организовала отличный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство – им все нравится.

До прилета мы знали, что в России осенью может быть холодно, но по приезде в Москву погода нас удивила. Ожидали, что может быть намного холоднее, ха-ха! Но все хорошо – нас все устраивает.

Сегодня сборная Камеруна проведет предыгровую тренировку на отличном стадионе «Динамо». Качество условий нас впечатляет – это мировой уровень организации», – сказал Джунан.

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