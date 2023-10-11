В сборной Камеруна довольны приемом в России: «Просто вау! Условия – мировой уровень организации»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

В сборной Камеруна остались довольны приемом в России.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

Сборная Камеруна прилетела в Москву во вторник вечером. Сегодня команда проведет предыгровую тренировку на стадионе «Динамо». Товарищеская игра между Россией и Камеруном пройдет завтра, 12 октября.

«Российская сторона организовала отличный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство – им все нравится.

До прилета мы знали, что в России осенью может быть холодно, но по приезде в Москву погода нас удивила. Ожидали, что может быть намного холоднее, ха-ха! Но все хорошо – нас все устраивает.

Сегодня сборная Камеруна проведет предыгровую тренировку на отличном стадионе «Динамо». Качество условий нас впечатляет – это мировой уровень организации», – сказал Джунан.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Vatikan
Все у нас норм тут. Не громите только завтра нашу сборную
+26
-2
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Leon Petov
Ради таких важных партнёров мы и условия вау сделаем, и долги на 20 миллиардов простим
+17
-7
+10
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iPatrick
Показуха - это давняя традиция со времен СССР 😏
+19
-9
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Beast
Ответ Vatikan
Все у нас норм тут. Не громите только завтра нашу сборную
и не ешьте
+7
-4
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Артем Гладских
Ответ Beast
и не ешьте
и не бейте
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Андрей Федоров
Ответ iPatrick
Показуха - это давняя традиция со времен СССР 😏
Помохите, в Москве жить плохо на самом деле. Пропагандисты
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НеПотерплю!
Ответ iPatrick
Показуха - это давняя традиция со времен СССР 😏
Какая показуха? Хорошие манеры и гостеприимство. Например, ЧМ-2018 - все счастливы и довольны.
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