В сборной Камеруна довольны приемом в России: «Просто вау! Условия – мировой уровень организации»
В сборной Камеруна остались довольны приемом в России.
Об этом заявил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.
Сборная Камеруна прилетела в Москву во вторник вечером. Сегодня команда проведет предыгровую тренировку на стадионе «Динамо». Товарищеская игра между Россией и Камеруном пройдет завтра, 12 октября.
«Российская сторона организовала отличный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство – им все нравится.
До прилета мы знали, что в России осенью может быть холодно, но по приезде в Москву погода нас удивила. Ожидали, что может быть намного холоднее, ха-ха! Но все хорошо – нас все устраивает.
Сегодня сборная Камеруна проведет предыгровую тренировку на отличном стадионе «Динамо». Качество условий нас впечатляет – это мировой уровень организации», – сказал Джунан.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
12 комментариев