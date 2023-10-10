Валерий Карпин: «Матч с Камеруном – событие для России и сборной. Самый сильный соперник за последнее время»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин поделился ожиданиями от матчей с Камеруном и Кенией.

– Как оцените соперника, многие говорят, что это самый сильный соперник после отстранения?

– Наверное, да – по качеству и уровню игроков, это самая сильная сборная за последнее время. Можно сравнить с Ираном, который тоже силен.

Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА, но это не самое главное. Больше интереса вызывает и лично у меня и у футболистов сыграть против игроков такого уровня, против которого давно не играли.

– Придает ли дополнительную мотивацию тот факт, что матч с Камеруном мы сыграем дома?

– Однозначно да. Мы давно не играли в Москве. Футболистам хочется сыграть перед своими болельщиками, и болельщикам хочется увидеть матч – надеюсь, они заполнят стадион.

Сборная Камеруна – хорошая, сильная, сегодня мы ее просматривали. Но, как и у любой команды, у нее есть слабые и сильные стороны. Мы постараемся воспользоваться их слабыми сторонами и нейтрализовать сильные. Считаю, что этот матч – событие как для страны, так и для нас.

– Про Камерун уже было сказано, а какое мнение о сборной Кении? Сильный соперник?

– Во-первых, для нас все соперники сильные. Во-вторых, сборная Кении – это команда, где футболисты тоже играют в Европе, пусть и не в самых сильных клубах.

Сборные Африки, которые мы представляли себе 20 лет назад, сейчас уже совсем другие и с точки зрения тактики, дисциплины. Сейчас они больше похожи на европейские команды, так что для нас это очень хороший спарринг, – сказал главный тренер сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ waleri
Два очень важных нюанса по Камеруну - какой будет состав и уровень мотивации "львов" в этой игре?
Перед матчем состав объявят. Уровень мотивации замерить нечем.
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damondiamond
как же сборной накидают, если будет основа Камеруна
+7
-4
+3
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justbored
Ответ iPatrick
Можно даже закрыть глаза и представлять, что побеждаешь америку 😏
Америка уж такой гранд соккера.
+4
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waleri
Ответ Гамарджоба Генацвале
Перед матчем состав объявят. Уровень мотивации замерить нечем.
С чего бы это Замбо-Ангисса ("Наполи") и Шупо-Мотингу ("Бавария") надрываться в на.. не нужном им матче?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ waleri
С чего бы это Замбо-Ангисса ("Наполи") и Шупо-Мотингу ("Бавария") надрываться в на.. не нужном им матче?
Нафига спрашивали тогда, раз итак знаете?Состав тоже знаете уже?
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Killiannnn
Ответ damondiamond
как же сборной накидают, если будет основа Камеруна
истинный болельщик сборной! молодец, чего уж там
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