Валерий Карпин: «Матч с Камеруном – событие для России и сборной. Самый сильный соперник за последнее время»

Валерий Карпин поделился ожиданиями от матчей с Камеруном и Кенией.

– Как оцените соперника, многие говорят, что это самый сильный соперник после отстранения?

– Наверное, да – по качеству и уровню игроков, это самая сильная сборная за последнее время. Можно сравнить с Ираном, который тоже силен.

Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА, но это не самое главное. Больше интереса вызывает и лично у меня и у футболистов сыграть против игроков такого уровня, против которого давно не играли.

– Придает ли дополнительную мотивацию тот факт, что матч с Камеруном мы сыграем дома?

– Однозначно да. Мы давно не играли в Москве. Футболистам хочется сыграть перед своими болельщиками, и болельщикам хочется увидеть матч – надеюсь, они заполнят стадион.

Сборная Камеруна – хорошая, сильная, сегодня мы ее просматривали. Но, как и у любой команды, у нее есть слабые и сильные стороны. Мы постараемся воспользоваться их слабыми сторонами и нейтрализовать сильные. Считаю, что этот матч – событие как для страны, так и для нас.

– Про Камерун уже было сказано, а какое мнение о сборной Кении? Сильный соперник?

– Во-первых, для нас все соперники сильные. Во-вторых, сборная Кении – это команда, где футболисты тоже играют в Европе, пусть и не в самых сильных клубах.

Сборные Африки, которые мы представляли себе 20 лет назад, сейчас уже совсем другие и с точки зрения тактики, дисциплины. Сейчас они больше похожи на европейские команды, так что для нас это очень хороший спарринг, – сказал главный тренер сборной России.

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