Гаэль Ондуа сыграет в бутсах с флагами Камеруна и России в товарищеском матче.

«Последний раз был в России, думаю, 3 месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость.

Это моя традиция играть [в бутсах] с флагами России и . Ее нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче.

Конечно, близкие будут на стадионе: брат, сестры, родители. Приятно и перед своими друзьями будет выступить», – сказал полузащитник сборной Камеруна.

27‑летний выступал в таких бутсах на ЧМ-2022 в Катаре. Гаэль родился в Камеруне, но с девяти лет жил в России, у него есть российский паспорт.

Матч Россия – Камерун пройдет 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

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