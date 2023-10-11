Ондуа о матче Камеруна с Россией: «Это моя традиция – играть в бутсах с флагами двух стран. Ее нельзя менять. Так будет и здесь»

Теги Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Гаэль Ондуа Матч ТВ Футбол

Гаэль Ондуа сыграет в бутсах с флагами Камеруна и России в товарищеском матче.

«Последний раз был в России, думаю, 3 месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость.

Это моя традиция играть [в бутсах] с флагами России и Камеруна. Ее нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче.

Конечно, близкие будут на стадионе: брат, сестры, родители. Приятно и перед своими друзьями будет выступить», – сказал полузащитник сборной Камеруна.

27‑летний Ондуа выступал в таких бутсах на ЧМ-2022 в Катаре. Гаэль родился в Камеруне, но с девяти лет жил в России, у него есть российский паспорт. 

Матч Россия – Камерун пройдет 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Вот бы еще погода улыбнулась и перестала быть такой ледяной минусовой мразью в начале октября. А то бедные камерунцы сожмутся от холода.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Ape1sin
Вообще, Камерун сильней нашей сборной, кроме вкрапления аршавинского периода, странно что в неё вызывается футболист, которого мы могли вызывать но не вызывали
Уровень Ондуа - в лучшем случае, на уровне Пари НН. А сборная совершенно не сильна с тех пор, как Это’О стал руководить Федерацией.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ape1sin
Вообще, Камерун сильней нашей сборной, кроме вкрапления аршавинского периода, странно что в неё вызывается футболист, которого мы могли вызывать но не вызывали
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Ape1sin
Вообще, Камерун сильней нашей сборной, кроме вкрапления аршавинского периода, странно что в неё вызывается футболист, которого мы могли вызывать но не вызывали
Скамейка второй Бундеслиги. Так себе уровень
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ Давид Agabekyan
Скамейка второй Бундеслиги. Так себе уровень
Он уже там не играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий