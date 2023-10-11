Ондуа о матче Камеруна с Россией: «Это моя традиция – играть в бутсах с флагами двух стран. Ее нельзя менять. Так будет и здесь»
Гаэль Ондуа сыграет в бутсах с флагами Камеруна и России в товарищеском матче.
«Последний раз был в России, думаю, 3 месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость.
Это моя традиция играть [в бутсах] с флагами России и Камеруна. Ее нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче.
Конечно, близкие будут на стадионе: брат, сестры, родители. Приятно и перед своими друзьями будет выступить», – сказал полузащитник сборной Камеруна.
27‑летний Ондуа выступал в таких бутсах на ЧМ-2022 в Катаре. Гаэль родился в Камеруне, но с девяти лет жил в России, у него есть российский паспорт.
Матч Россия – Камерун пройдет 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
6 комментариев