«Он играет в стиле академии «Барселоны», в стиле Хави и Иньесты». Жека 2Drots об Амире Натхо

Теги Барселона Sports.ru Амир Натхо 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Жека 2Drots рассказал о адаптации экс-игрока «Барсы» Амира Натхо в команде.

– 2Drots пополнил Амир Натхо. Как он влился в коллектив?

– Натхо прекрасен. В коллективе тоже. Он очень дружелюбный, очень спокойный. Этот испанский стиль в нем чувствуется. Хорошо дирижирует игрой. Тут его как только не назвали – и как Кроос, и как Пирло он играет. Мы прямо очень довольны как Амир влился. Мне кажется, с лета, ему не нужно было ни с кем сыгрываться. Как влитой, как будто за 2Drots и играл.

– За ним всю карьеру идет клеймо, что он – воспитанник академии «Барселоны». Это не мешает ему?

– Нет, я заметил только, что он играет в стиле академии «Барселоны», в стиле Хави и Иньесты. Потрясающие передачи, потрясающее виденье поля. Наоборот, человек позанимался вместе с Месси, с той великой «Барселоной. Это хороший опыт. Ну ты видишь, он классно играет.

– Как вышли на Натхо?

– У нас есть спортивный директор. Его зовут Ильдар. Он занимается трансферами. Он предложил кандидатуру Амира. Мы слышали безусловно про этого игрока. Посмотрели буквально пару нарезок, он пришел на тренировку, сразу Викторыч (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots, – Sports) сказал, что вообще отлично – хорошая техника, что Викторыч очень ценит в игроках. Натхо сам к нам хотел, поэтому все срослось и Натхо играет за нас. 

– Манна, Комис и другие центральные полузащитник 2Drots напряглись, когда на их позицию взяли игрока с таким опытом?

– Я не думаю, они все – профессионалы. Они понимают, что в футболе всегда будет конкуренция. Мне кажется, это наоборот стимулирует их больше работать, больше тренироваться, показывать тоже хороший уровень игры и бороться за свое место в составе, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Амир Натхо пополнил состав 2Drots в сентябре 2023-го. В составе команды он сыграл 2 матча в Winline Медиалиге и 1 матч в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок пока не отличился. С 2014 по 2015 Натхо выступал за «Барселону» U19.

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5 комментариев

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Точный_пас_Ещенко
Ответ Гамаль Хайдаров
Фух, не сравнили с новым Месси, значит есть вероятность что не угробит карьеру
Какую карьеру?
+14
-1
+13
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Dmitry Orlov
Если он такой офигенный, почему к 27 годам НИГДЕ не закрепился - не то, что в Барселоне, а даже в Локомотиве, ЦСКА, Краснодаре и в ФНЛ не стал основным?
Один полноценный сезон - и тот в чемпионате Эстонии.

А по нарезкам оценивать - почти у любого профессионального можно сделать нарезку, что топом покажется. Хоть Никита Иосифов, хоть Клинтон Нжи: посмотришь нарезку - так хоть сейчас в топ-клуб. А потом реальность не совпадает с ожиданиями.
+4
0
+4
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Бронислав Каминский
Ответ Гамаль Хайдаров
Фух, не сравнили с новым Месси, значит есть вероятность что не угробит карьеру
С подключением!
0
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Muga Gappaev
Ответ Dmitry Orlov
Если он такой офигенный, почему к 27 годам НИГДЕ не закрепился - не то, что в Барселоне, а даже в Локомотиве, ЦСКА, Краснодаре и в ФНЛ не стал основным? Один полноценный сезон - и тот в чемпионате Эстонии. А по нарезкам оценивать - почти у любого профессионального можно сделать нарезку, что топом покажется. Хоть Никита Иосифов, хоть Клинтон Нжи: посмотришь нарезку - так хоть сейчас в топ-клуб. А потом реальность не совпадает с ожиданиями.
Играть «в стиле» и «играть как» это очень большая разница))
0
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