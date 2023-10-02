Жека 2Drots: «Есть 4 команды, с которыми хотелось бы закуситься в плей-офф: «Амкал», «БроукБойз», «Родина Медиа» и «Десятка»

Теги Эгриси Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа ФК 10 «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Уралец Медиафутбол

Жека 2Drots рассказал, кого бы он хотел видеть в соперниках в плей-офф Медиалиги.

«Опять следующий матч может быть выездной? На самом деле – с удовольствием!

Мы сейчас 2 недели отдохнули, восстановились эмоционально, побыли выходные с семьей и близкими. Теперь можно опять ездить, но, насколько я помню, следующий наш матч будет на родном «Москвиче».

Кто главный соперник по плей-офф? Давай так, будем двигаться по нашей сетки. У нас есть «БроукБойз», но до них еще дойти надо. Будет сложный матч против «Эгриси» или «Уральца».

Но я могу сказать, с кем хотелось бы закуситься: «Амкал», «БроукБойз», «Родина Медиа» и «Десятка», – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Напомним, 2Drots вышли напрямую с первого места в группе D в 1/4 финала Winline Медиалиги. Их соперником станет победитель пары «Эгриси» – «Уралец».

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