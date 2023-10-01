Станос о судействе в матче «ЧП» – «10»: «Таких как Зобов на ### бы за шкирку выкинул на биржу труда»

Теги судьи Winline Медиалига ФК Деньги ФК 10 «STANOS» Стас Малиев Чисто Питер Медиафутбол

Станос недоволен судейством в матче «Чисто Питер» – ФК «10».

«ЧП» обыграл «Десятку» (2:1) в 5-м туре Winline Медиалиги, из-за чего «Деньги» потеряли шансы на выход в плей-офф.  

«Чтоб посадить Зобова на детектор, я бы все отдал. Просто спросить, по совести он отсудил очередной матч или нет.

Я считаю, полное право имею относиться с этого момента к судьям, как они относятся к матчам в нашей лиге.

Да, это не про всех судей я говорю, но такие как Зобов, на ### вас бы за шкирку выкинул на биржу труда», – написал президент «Денег».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий