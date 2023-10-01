Станос о судействе в матче «ЧП» – «10»: «Таких как Зобов на ### бы за шкирку выкинул на биржу труда»
Станос недоволен судейством в матче «Чисто Питер» – ФК «10».
«ЧП» обыграл «Десятку» (2:1) в 5-м туре Winline Медиалиги, из-за чего «Деньги» потеряли шансы на выход в плей-офф.
«Чтоб посадить Зобова на детектор, я бы все отдал. Просто спросить, по совести он отсудил очередной матч или нет.
Я считаю, полное право имею относиться с этого момента к судьям, как они относятся к матчам в нашей лиге.
Да, это не про всех судей я говорю, но такие как Зобов, на ### вас бы за шкирку выкинул на биржу труда», – написал президент «Денег».
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