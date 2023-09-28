Радимов о поражении 2Drots: «Дроты», вы – мужики! Но когда заменили Слона, камень с плеч упал»

Владислав Радимов высказался о 2Drots после поражения от «Химок» (0:2).

2D проиграли «Химкам» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и покинули турнир.

«В боксе говорят, что у всех есть тактика и стратегия, но до первого пропущенного удара. В футболе в роли таких пропущенных ударов выступают или ранний гол, или удаление. «Тудротс» сегодня за половину первого тайма пережили два болезненных удара, но в нокаут не пали, а это многое говорит о команде. В начале второго тайма они и вовсе могли и сравнять.

Честно, это смотрелось очень достойно и цельно. Несколько раз здорово выручил вратарь, его нужно похвалить. Остальные ребята тоже выглядели хорошо, у команды есть стержень и видна тренерская рука. Кузнецов и Осколков делают отличную работу!

Честно, за пределами поля у меня с ребятами из «Тудрост» много всего, но нужно быть честными – на поле они очень большие молодцы! «Дроты», вы – мужики! Но когда заменили Слона, камень с плеч упал», – написал главный тренер медиафутбольного клуба « ».

Перед игрой Радимов обещал хавбеку 2Drots Владиславу Ослоновскому (Слону) оплатить стол на четверых в ресторане, если тот забьет «Химкам». 28-летний полузащитник сегодня остался без результативных действий.