«Тогда вы должны быть балаболом, а не тренером». Игрок 2Drots Тимошенко ответил Талалаеву

Богдан Тимошенко ответил на оскорбление Андрея Талалаева в адрес Слона.

Главный тренер «Химок» после победы над 2Drots в Фонбет Кубке России (2:0) сказал, что у Владислава Ослоновского должно быть прозвище Осел, а не Слон.

«У Слона +1 биф с тренером сейчас будет. Честно, не понимаю зачем такое говорить.

Объясняю для тех, кто не понимает, о чем речь: «Крысева» (журналист Севастиан Терлецкий – Sports.ru) подошел к Талалаеву после матча для интервью. Они общаются, и тренер «Химок» зачем-то говорит, что Ослоновский должен быть ослом, а не слоном.

Получается, тогда вы должны быть балаболом, а не тренером? Обещали выйти резервными игроками, а вышли кем? За Садыгова на 90 минут, конечно, спасибо.

Вообще не понял, для чего он оскорбил Слона. Если это был юмор, то вы очень херово шутите. Мне кажется, тренер не должен себе такое позволять!» – написал защитник 2Drots.

2Drots проиграли «Химкам» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и покинули турнир.

«Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон». Талалаев о прозвищах в 2Drots