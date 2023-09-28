«Тогда вы должны быть балаболом, а не тренером». Игрок 2Drots Тимошенко ответил Талалаеву

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Богдан Тимошенко Медиафутбол

Богдан Тимошенко ответил на оскорбление Андрея Талалаева в адрес Слона.

Главный тренер «Химок» после победы над 2Drots в Фонбет Кубке России (2:0) сказал, что у Владислава Ослоновского должно быть прозвище Осел, а не Слон.

«У Слона +1 биф с тренером сейчас будет. Честно, не понимаю зачем такое говорить.

Объясняю для тех, кто не понимает, о чем речь: «Крысева» (журналист Севастиан Терлецкий – Sports.ru) подошел к Талалаеву после матча для интервью. Они общаются, и тренер «Химок» зачем-то говорит, что Ослоновский должен быть ослом, а не слоном.

Получается, тогда вы должны быть балаболом, а не тренером? Обещали выйти резервными игроками, а вышли кем? За Садыгова на 90 минут, конечно, спасибо.

Вообще не понял, для чего он оскорбил Слона. Если это был юмор, то вы очень херово шутите. Мне кажется, тренер не должен себе такое позволять!» – написал защитник 2Drots.

2Drots проиграли «Химкам» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и покинули турнир.

«Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон». Талалаев о прозвищах в 2Drots

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6 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Щас бы слушать рассуждения величайшего Богдана Тимошенко о том, что тренер (пусть даже такой стремный, как Талалаев, но все-таки добившийся работы на высочайшем уровне) должен, а что не должен. Ребята, вы играете в свой дворовый срач-футбол, вот и оставляйте это там.
+3
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+3
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Kasper N . P .
Какие-то дворовые типы вооружились кличками, раскрутились, их посмели подколоть на эту тему, и сразу перегрев ниже спины. Смешно ))
Выглядит как будто шестерка за босса заступилась.
Талалаев кстати смешно про осла пошутил, ничего тут страшного нет
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Михо
Про этот матч новостей больше чем про Эль Классико🤦🏻‍♂️
+1
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Кочевник56
Ответ Очки Дани Алвеса
Щас бы слушать рассуждения величайшего Богдана Тимошенко о том, что тренер (пусть даже такой стремный, как Талалаев, но все-таки добившийся работы на высочайшем уровне) должен, а что не должен. Ребята, вы играете в свой дворовый срач-футбол, вот и оставляйте это там.
и сами пусть от туда не вылезают
+1
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Аркадий Черепашкин
Наш план - выжать из слива Химкам максимум и пиариться до победного конца - добавил Тимошенко
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