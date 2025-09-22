Российский медиафутболист Прокоп приглашен в Кингс Лигу Пике

Михаил Прокопьев получил приглашение в Jijantes FC из Кингс Лиги.

Прокоп станет игроком Jijantes FC из Кингс Лиги Жерара Пике. Об этом рассказал сам футболист. В начале сентября полузащитник уехал на просмотр в Кингс Лигу.

Агент футболиста рассказал, что президент клуба Жерар Ромеро назвал Прокопа лучшим игроком Кингс Лиги. По его словам, вокруг российского игрока большой ажиотаж среди команд лиги.

Летом 2024-го Jijantes FC стали чемпионами испанской Кингс Лиги.

В 2022 году Прокоп подписал профессиональный контракт с болгарским «Ботевом», однако уже в 2023 году он вернулся в Россию и продолжил карьеру в WINLINE Медиалиге.

Кингс Лига – медиафутбольный турнир, который запустил экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике. У КЛ есть шесть филиалов – Испания, Италия, Франция, Германия, Бразилия и Латинская Америка.